Gönyeli’de eski eşini darp eden zanlı teminatla serbest

Gönyeli’de eski eşini darp eden zanlı, mahkeme tarafından teminatla serbest bırakıldı.

Polis memuru Salih Tanrıkulu mahkemede verdiği ifadede, olayın Pazar gün saat 16.20 sıralarında Şht. Mustafa Sakallı Sokak ile Atatürk Caddesi kavşağında meydana geldiğini aktardı.

Polis, zanlının eski eşi F.A. ile çocuklarına yüksek sesle konuşması nedeniyle tartıştığını, bu sırada bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiğini ve ellerini kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu söyledi.

İddiaya göre zanlı, aracın sağ ön koltuğunda oturan eski eşini camdan uzanarak çekiştirdi. Araçtan inen kadının saçlarını çekip yüzüne yumruk atarak darp ettiği belirtildi. Olayın ardından şikâyet üzerine aynı gün tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı.

Polis, zanlının etki edebileceği soruşturma aşamasının tamamlandığını belirterek mahkemeden teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı; 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 400 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.