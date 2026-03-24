CTP Milletvekili Ürün Solyalı, hükümetin maliye politikalarını eleştirerek, mevcut yönetim anlayışının ülkeyi krizden çıkaramayacağını söyledi.

Solyalı, “Zor günlerden geçiyoruz. Bölgedeki gelişmelerle birlikte daha zor günler kapıda.” diyerek, maliyenin kısa sürede yüksek borç ve bütçe açığına sürüklendiğini ifade etti.

Hükümetin kriz yönetimine yönelik yaklaşımını eleştiren Solyalı, “Maliyeyi sıfırla alıp 1 yıl içinde 6-7 milyar borca taşıyan, ardından bütçede eksi 25 milyar lira açık yaratan bir anlayış, bu krizden çıkış paketi hazırladığını iddia ediyor.” dedi.

Mevcut ekonomik tabloyu yaratanların çözüm üretmesinin sorgulanması gerektiğini belirten Solyalı, “Bu batırmayı yapanlar, daha zor kriz şartlarında nasıl daha iyi bir ekonomik ve sosyal alan yaratacak?” diye konuştu.

Maliye Bakanı’nın açıklamalarına da değinen Solyalı, karar süreçlerinde paydaşların yer almadığını belirterek, “Hiç paydaş, sektör temsilcisi ya da vatandaş vurgusu yapılmadı. Sadece bakanlıklar arası koordinasyonla hazırlanan paketlerden bahsedildi.” ifadelerini kullandı.

Solyalı, kriz yönetimi için daha kapsayıcı bir yaklaşım gerektiğini belirterek, “Biz geçici bir kriz yönetimi masası kurulmasını beklerdik. Bu masa; paydaşlardan, sektör temsilcilerinden ve uzmanlardan oluşmalı, sorunu doğru tespit edip çözümü sadece zam olarak değil, zamları zamana yayarak planlamalıydı.” dedi.

Vatandaşın da bu yönde beklenti içinde olduğunu ifade eden Solyalı, mevcut yaklaşımın yetersiz olduğunu kaydetti.