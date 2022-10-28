“Krep alacağı” bahanesiyle 3 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan zanlı, tutuklu yargılanacak

İnfiale neden olan; festival alanında çocuk çalan ve suçüstü tutuklanan zanlı A.A. teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Süleyman Açıkada, zanlının 22 Ekim tarihinde, Gönyeli’deki festivalde 3 yaşındaki çocuğu krep alacağı gerekçesiyle kandırarak, ailesinden izinsiz bir şekilde kucağına alıp, festival alanı dışarısına çıkardığı esnada festival alanında görevli polisler tarafından tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, çocuğun annesine teslim edilmesine müteakip zanlının tutuklandığını belirtti.

Sosyal Hizmetler Dairesi’nin aile hakkında soruşturma başlattığını söyleyen polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, kamuoyunda infial yaratan olayda üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının zanlının, çocuğun ailesinden aldığı rızanın dışına çıktığını ve suçun ciddiyetinin altını çizip, zanlının 45 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.