“Kredi vadeleri uzatılacak, taksit miktarları düşecek”

YAPILANDIRMA KARARLARI NELERDİR?

Bireysel kredi vadelerinin uzatılması yolu ile taksit tutarlarının düşürülmesi,

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranları ile azami aylık gecikme faiz oranının, 1 Aralık 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 1,50 seviyesine çekilmesi,

Kredi borçlusu daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabilmesi,

Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun ihtiyacı olan belgeler en geç beş iş günü içerisinde krediyi kullanacağı bankaya verilmesi,

Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmaması,

Yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı, kredinin kapanması için ödenen tutarın binde 5’ini aşmaması,

Kredinin orijinal tutarı aşılmadığı sürece, yapılandırma nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerden pul vergisi alınmaması,

Yapılandırma sonrasında krediler halihazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilmesi.

Fehime ALASYA

Bankalar, bireysel kredi kullanan vatandaşlara vade uzatarak taksit tutarını düşürme şansı verecek ve kredi kartı faiz oranını 1,5’e çekecek.

Merkez Bankası – Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Bakanlar Kurulu’nun döviz krizi nedeniyle aldığı kredi borçların yapılandırılması kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Ortak açıklamada “finansal piyasalardaki gelişmelerin kredi kullananlar üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla” bazı kararlar alındığına dikkat çekildi ve detaylar paylaşıldı.

Kredi borçlusunun daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabileceğinin vurgulandığı açıklamada, kredinin mevcut bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacağı belirtildi.

“Yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı, kredinin kapanması için ödenen tutarın binde 5’ini aşmayacaktır” denilen açıklamada kredi faizleri ile ilgili detay verilmedi.

Açıklamada “Yapılandırma sonrasında krediler halihazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir. Bu çerçevede, bankalardan kullanılan kredilerini ödemekte güçlük çeken borçluların, kredilerinin yeniden yapılandırması için bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir” vurgusu öne çıktı.

Dün sabah yine 17 TL’ye yakın STG ile güne başladık

Yeni haftaya başlarken, döviz kurlarındaki seyir yine yükseliş yönünde oldu. Dolar, 12,64, Euro 14,25, Sterlin ise 16,85 TL üzerinden işlem gördü. Dolar, Euro ve Sterlindeki yükselişle Türk Lirası ise değer kaybetmeye devem etti.

Bankalar Birliği ve Merkez Bankası detayları açıkladı: Krediler nasıl yapılandırılacak?

“Finansal piyasalardaki gelişmelerin kredi kullananlar üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla;

Bireysel kredi kullanan vatandaşlarımızın, finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak ödeme zorluğu yaşamasının önüne geçebilmek adına, bankalarına başvurmaları halinde kredilerinin vadelerinin uzatılması yolu ile taksit tutarlarının düşürülmesi,

İşletmelerce bankalarına başvurulması halinde, gönüllülük esasına göre, ortaya çıkan ödeme güçlüklerinin giderilmesi için işletme yetkilileri ile görüşülerek, işbirliği içerisinde çözüm bulunması,

Ödeme güçlüğü yaşayabilecek tüketicileri korumaya yönelik olarak kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranları, 1 Aralık 2021’den itibaren geçerli olmak üzere, Türk Lirası cinsi işlemlerde yüzde 2,60’tan yüzde 1,50 seviyesine çekilmiştir. Bu çerçevede Türk Lirası işlemlerde kredi kartlarına yüzde 3,10 olarak uygulanan azami aylık gecikme faiz oranının da üç aylık bir süre için yüzde 1,5 seviyesine çekilmesi, konularında tüm bankalarımız mutabık kalmıştır.

Diğer taraftan halen yürürlükte olan Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname’de yer alan yapılandırma hususundaki kural ve usullerin kamuoyu ile tekrardan paylaşılmasında yarar görülmektedir.

Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar nezdinde kullandırılmış ve bugün itibarıyla canlı olan krediler, kredi borçluları tarafından yapılacak yazılı talepler doğrultusunda, bankalar ve kredi borçluları arasında karşılıklı iyi niyet esas olmak üzere gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda faiz, vade, taksitlendirme, para cinsi, ödemesiz dönem ve teminat koşullarını da içerecek şekilde yapılandırılacaktır.

Kredi borçlusu daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabilecektir.

Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun krediyi kullandığı bankadan yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla telep edeceği bilgi ve belgeler en geç beş iş günü içerisinde krediyi kullanacağı bankaya verilecektir.

Bankalarca, yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla başvuran bireysel kredi borçlularının taleplerine en geç on gün içinde, ticari kredi borçlularının taleplerine ise en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacaktır.

Yapılandırma kapsamında erken kapanan krediler için bankalarca alınabilecek erken kapama tazminatı, kredinin kapanması için ödenen tutarın binde 5’ini aşmayacaktır.

Kredinin orjinal tutarı aşılmadığı sürece, yapılandırma nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerden pul vergisi alınmayacaktır.

Yapılandırma sonrasında krediler halihazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir.

Bu çerçevede, bankalardan kullanılan kredilerini ödemekte güçlük çeken borçluların, kredilerinin yeniden yapılandırması için bankalarına müracaat etmeleri gerekmektedir.”

BANKA YETKİLİLERİ NE DEDİ?

Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman:

“Oluşan yüksek taksit yerine ödeyebilecekleri bir rakama kadar taksit ayarlaması yapacağız”

“Söz konusu yapılandırmalar vatandaşın işine mutlaka yarayacak. Kurların yükselmesiyle oluşan yüksek taksit yerine ödeyebilecekleri bir rakama kadar taksit ayarlaması yapacağız. Vatandaşa bir nefes aldıracağız. Kredi vadeleri uzatılacak, kredi taksit tutarı oranı düşecek, herhangi bir yapılandırma ücreti de almayacağız. Bu yapılandırma için kredinin mevcut koşuları geçerli olacak, yani aynı faiz oranı ile yapılandırılacak. Müşterimiz ile ödeyebileceği taksit tutarı konusunda oturup uzlaşıya varacağız, müşterilere uyacağız. Bu konuda şubelerimize gerekli talimatlar da verilmiştir. Bu zorlu dönemi hep birlikte aşacağız.”

Capital Bank Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer:

“Bu yapılandırmalar sadece ötelenmedir, tek umut hayat pahalılığının düzene girmesi”

“Yapılandırmalar daha önce de pandemi döneminde yapılmıştı. Toplam borç miktarlarında bir azalma yok ama kriz ortamındaki kur artışlarıyla da birlikte taksitler ödenemez hale gelmesiyle yine de buna talep doğacaktır. Taksit miktarları ödenecek makul bir seviyede olup, vade süresi uzatılabilir. Yapılan bu yapılandırmalar sadece ötelenmedir, yapılandırmalar nefes aldırıp, süreyi uzatacaktır. Tek umut hayat pahalılığının düzene girmesi yoksa bu uzayıp gidecektir. Hala fırtına devam ediyor, henüz talep gelmedi. Fırtına sonu hasar tespiti yapılmalı, sonra hareket etmeliyiz, soğukkanlı şekilde beklemek zorundayız. Henüz krizin nereye doğru gittiğini bilmiyoruz.”

ALBANK Genel Müdürü Dr. Ahmet M. Karavelioğlu:

“Belirsizlik ve hareketlilik 23 Aralık’a kadar devam edecektir, beklemede kalınmalı”

“Bizim, geliri TL olup, bireysel borcu döviz olan müşterimiz yok. Bu nedenle bize bu yönde bir başvuru da olmadı. Döviz kredisi kullanan ve geliri döviz olmayan kişilerde bu sıkıntı yaşanıyor. Buna karşın faiz oranlarındaki iyileştirmelerle ilgili yavaş yavaş yeni talepler almaya başladık. Faiz oranları düşük olduğu için ilgi görüyor. Bunun yanında kur artışı çok duracak gibi görülmüyor, önümüzdeki belirsizlik durumu henüz net değil. Bu belirsizliğin biraz daha ortadan kalmalı, akabinde ona göre yapılandırmadan nasıl faydalanılır diye bakılmalı, bu belirsizlik ve hareketlilik ise bana göre 23 Aralık’taki Merkez Bankası toplantısına kadar devam edecektir. Bu nedenle vatandaş beklemede kalmaya devam etmeli.”

Nova Bank Genel Müdürü Bülent Berkay:

“Bir fayda sağlanacak mı, şüphelerimiz var ama biz elimizden geleni yapacağız”

“Bankalar elinden geleni yapacak. Geçen seferki yapılandırmada yapılan öteleme burada da uygulanıyor. Bir fayda sağlanacak mı şüphelerimiz var ama niyetimiz tabii ki vatandaşa fayda sağlanması yönünde. Ancak bu sadece bir ertelemeden ibaret ve bu nereye kadar gidebilir bilemiyoruz. Taksitleri öteleme belli oranda bir nefes olsa da yine de bir maliyeti olacaktır. Bu nedenle biraz sıkıntı var. Hareketlilik hala sürüyor, bu bağlamda hala beklemede kalınmalı. Ortamı geren ve belirsizliği arttıran konuşmalardan da uzak durulmalı. Bu dalgalanma kırılıp bir yere yerleşmeli. Bu hareketlilik 23 Aralık tarihine dek sürebilir. Beklemeye devam etmeliyiz”