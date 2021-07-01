Kredi kartlarının gecikme faizleri yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, kredi kartları azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını yükseltti.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan ve bugünden itibaren yürürlüğe giren karara göre, TL cinsi işlemlerde kredi kartı faiz oranı ile gecikme faiz oranını 0.25 puan yükseltti. Döviz cinsi işlemlerde ise oranlar aynı kaldı.

Merkez Bankası duyurusuna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı yüzdesi 2,29’dan 2,54’e; azami aylık gecikme faiz oranı ise 2,79’dan 3,04’e yükseldi.

Döviz cinsi işlemlerde yüzde 1,09 azami aylık akdi faiz oranı ile yüzde 1,59 olan azami aylık gecikme faiz oranı ise değişmedi.