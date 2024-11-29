Kredi kartlarına uygulanan faiz oranları yeniden düzenlendi

Kredi kartlarında uygulanacak azami aylık gecikme faiz oranı, TL cinsinden % 5,13, Döviz cinsinden ise % 1,53 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası duyurusunda, TL cinsinden kredi kartlarına uygulanabilecek azami aylık gecikme faiz oranının %5.13, döviz cinsinden kartlarda ise %1.53 yapıldığı belirtildi.

Azami aylık akdi faiz oranın ise TL cinsinden kartlara % 4.63, Döviz cinsinden kartlara ise %1.03 olarak düzenlendiği belirtiliyor. Yeni düzenlemenin 1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.