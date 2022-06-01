Kredi kartları işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düzenlendi

Merkez Bankası İdare Merkezi, kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarının belirlendiğini duyurdu.

Belirlenen faiz oranları, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kredi kartları işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi faiz oranı TL cinsi işlemlerde yüzde 1,99; döviz cinsi işlemlerde 0,93 oldu. Azami aylık gecikme faiz oranı ise TL cinsi işlemlerde yüzde 2,49; döviz cinsi işlemlerde yüzde 1,43 olarak belirlendi.