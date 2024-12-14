Kredi kartı borçları 1 yılda %99,88 arttı

Serap ŞAHİN

Merkez Bankası resmi verilerine göre kredi kartı kullanımı geçen yıla oranla iki kat arttı.

Resmi veriler, banklara olan kredi kartı borçlarının rakamsal bazda her yıl katlanarak çoğaldığını ortaya koydu.

Merkez Bankası resmi verilerine göre, kredi kartı harcamaları bir yılda yüzde 99,88 artarak geçen yıla oranla iki katına çıktı. 2023 Eylül ayında 2 milyar 910 milyon 600 bin TL olan kredi kartına yönelik borçlar, 2024 Eylül ayı itibarıyla 5 milyar 817 milyon 800 bin TL’ye ulaştı.

Eylül 2023’de 2 milyar 910 milyon 600 bin TL

KKTC Merkez Bankası 3’üncü Çeyrek Bülteni’nde geçtiğimiz yıllara ait bilgiler de paylaşıldı.

Kredi kartı borçlarının kademeli olarak arttığı görüldü.

Eylül 2023 ila Eylül 2024 dönemi arasında ‘en düşük’ kredi kartı borcu geçtiğimiz yılın Eylül sonunda kayıtlara geçti.

Söz konusu dönem yurttaşların kredi kartlarındaki borç miktarı 2 milyar 910 milyon 600 bin TL oldu.

3 ayda 503 milyon 800 bin TL arttı…

2023 Aralık ayı itibariyle bu rakam, 3 milyar 413 milyon 400 bin TL’ye çıktı.

Mart 2024’de ise bankalardaki kredi kartı borçları 3 milyar 917 milyon 200 bin TL’ye çıktı.

3 aydaki kredi kartı borçları, 503 milyon 800 bin TL artış gösterdi.

Marttan Haziran’a 1 milyon 141 milyon TL

Haziran 2023’de bankalardaki kredi kartı borçları, daha da yükseldi, 5 milyar 58 milyon 700 bin TL’ye yükseldi.

Mart 2024 ila Haziran 2024 arasında kredi kartı borçları yüzde 29 artarak 1 milyon 141 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.

1 yılda %99,88 artış

Kredi kartı kullanımında rekor, Eylül 2024’de verilere yansıdı.

Söz konusu dönemde, bankalardaki kredi kartı borçları 5 milyar 817 milyon 800 bin TL olarak kayıt altına alındı.

Bu rakam, Eylül 2023’den bugüne en fazla kredi kartının kullanıldığı dönem oldu. Merkez Bankası resmi verilerine göre, kredi kartı harcamaları 1 yılda yüzde 99,88 artış gösterdi.