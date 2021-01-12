Kredi Kartı Azami Faiz Oranlarında artış

Fehime ALASYA

Merkez Bankası, 10 Şubat 2021’den itibaren kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faizi oranlarına ilişkin artış yaptığını açıkladı.

Kredi kartındaki TL cinsi işlemlerde %1 işlem gören kredi kartları azami aylık akdi gecikme faiz oranla %1,95’e çıkarıldı. Kredi kartı TL gecikme faiz oranı ise aynı tarihten itibaren %1,50’den % 2,45’e yükseltildi. Döviz cinsi işlemlerde ise %0,75 olan aylık faizler, %1,13’e, %1,25 olan aylık gecikme faizi ise %1,63’e çıkarıldı.

“Banka Kartları Ve Kredi Kartları Yasası” kapsamında, Pandemi öncesi kredi kartları azami aylık akdi gecikme faiz oranlar %2,35 iken bu rakam Merkez Bankası kararıyla Nisan 2020’de %1’e düşürülmüştü. Söz konusu kredi kartları azami aylık akdi gecikme faiz oranlar gelinen son uygulamada %1,95’e çekildi.

Rakamlar Merkez Bankasındaki Kredi Kartı Azami Faiz Oranları internet sitesindeki bilgilendirmede yer alırken, Türkiye İş Bankası tarafından yapılan bilgilendirmede şu açıklamalara yer verildi:

Merkez Bankası tarafından 30 Aralık 2020 tarihinde yapılan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faizi oranlarına ilişkin duyurusunda TL cinsi işlemlerde %1 olarak uygulanan alışveriş, nakit avans, taksitli nakit avans, nakit avansın taksitlendirilmesi, karttan karta para transferi, limit aşımı, peşin işlem taksitlendirme-erteleme, hesap özeti taksitlendirme-erteleme, artı taksit, maximum fırsat, borç yapılandırma işlemleri TL akdi faiz oranı 10 Şubat 2021’den itibaren geçerli olmak üzer %1,95’e, %1,50 olarak uygulanan kredi kartı TL gecikme faiz oranı %2,45’e yükseltildiği açıklandı.

Bunun yanında döviz cinsi işlemlerde ise %0,75 olarak uygulanan aylık faizin 10 Şubat 2021’den itibaren %1,13’e çıkarılmasına, %1,25 olan aylık gecikme faizinin ise %1,63’e yükseltilmesine karar verildi.