Kredi borçları 197 milyar TL’ye ulaştı

Merkez Bankası Bülteni’nden:

Bankalardaki kredi miktarı Aralık ayı sonu itibarıyla 197 milyar 726 milyon TL’ye çıktı.

2024 Aralık sonu bankalardaki kredi miktarı 125 milyar 546 milyon TL’ydi.

İşletme kredileri: 143 milyar 472 milyon TL

Tüketici kredileri: 34 milyar 666 milyon TL

2025 yılı ikinci çeyreğinde net kredilerin 54 milyar 748 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 142 milyar 978 milyon TL’si ise döviz cinsinden

Tahsili gecikmiş alacaklar 2025 Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 9,07 artarak 5 milyar 653 milyon TL’ye yükseldi.

Serap KARAMAN

Merkez Bankası’nın yayımladığı resmi verilere göre, 2025 yılı Aralık ayı sonunda bankalardaki toplam kredi miktarı 197 milyar 726 milyon TL’ye ulaştı. Bu tutar, 2024’ün aynı döneminde 125 milyar 546 milyon TL seviyesindeydi.

Verilere göre, son bir yıl içinde toplam kredi miktarında yüzde 57,49 oranında artış yaşandı.

Kredilerin dağılımında işletme kredileri 143 milyar 472 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, tüketici kredileri ise 34 milyar 666 milyon TL olarak belirlendi.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde kredilerin 54 milyar 748 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 142 milyar 978 milyon TL’si döviz cinsinden olduğu görüldü.

Öte yandan, 2025 yılının Eylül sonu itibarıyla 5 milyar 183 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, 2025 Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 9,07 artarak 5 milyar 653 milyon TL’ye yükseldi.

İşletme kredileri ilk sırada

Aralık ayı sonunda bankalarda kayıtlı işletme kredisi miktarı 143 milyar 472 milyon 500 bin TL’ye ulaştı.

Yurttaşların bireysel borçlanma kapsamında kullandığı tüketici kredileri ise 34 milyar 666 milyon TL seviyesinde kaydedildi.

Aralık 2024 ile Aralık 2025 arasındaki döneme bakıldığında, işletmelere verilen kredi tutarı 88 milyar 867 milyon TL’den 143 milyar 472 milyon TL’ye yükselirken, tüketici kredileri de 22 milyar 41 milyon TL’den 34 milyar 666 milyon TL’ye çıktı.

Döviz cinsinden kredilerde yüzde 11,88 artış

Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmeye devam etmesine rağmen, bankalardaki döviz cinsinden kredi miktarı buna paralel olarak artış gösteriyor.

2025 yılının dördüncü çeyreğinde kredilerin 54 milyar 748 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 142 milyar 978 milyon TL’si döviz cinsinden olduğu görüldü. Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TL cinsinden kredilerde yüzde 12,02, döviz cinsinden kredilerde ise yüzde 11,88 artış geçekleşti.

Kısa vadeli kredilerde yüzde 56 artış

Kısa, orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin verilere de bültende yer aldı.

Aralık 2024 – Aralık 2025 döneminde kısa vadeli kredilerde yüzde 56,85, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 55,94 artış gerçekleşti.

Tahsili gecikmiş alacaklarda yüzde 28,26 artış

Bir yanda krediler, yani ‘borçlanma’ artarken, diğer yanda tahsili gecikmiş alacakların da yükseldiği görüldü.

2025 yılının Eylül sonu itibarıyla 5 milyar 183 milyon TL olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları, 2025 Aralık ayı sonu itibarıyla yüzde 9,07 artarak 5 milyar 653 milyon TL’ye yükseldi. Tahsili gecikmiş alacaklarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,26 artış görüldü.

