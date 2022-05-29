“Kozmetik ürün ve kadın kıyafetlerini sırt çantasına gizleyip aldılar”

Erülkü Süpermarket içerisinde kıyafet ve kozmetik ürünleri çalan zanlılar N. R. ve S.B. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Ali Aydoğanlı, yaşananları aktardı. Polis, 28 Mayıs 2022 tarihinde saat 19:10’da Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarkette, Lefkoşa'da sakin zanlı 1 N.R. ve zanlı 2 S. B.’nin beraberlerinde getirmiş oldukları iki adet sırt çantası içine toplam 5 bin 761 TL değerinde olan muhtelif marka kozmetik ürünleri ile kadın kıyafetlerini koyup, gizledikten sonra market dışarısına çıkartarak sirkat ettiklerini anlattı. Zanlıların sirkat ettikleri ürünler ile ürünleri gizlediği iki adet sırt çantasının emare alındığını belirten Polis, zanlıların serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere olumsuz yönde etki etme olasılığı olduğundan soruşturmanın selameti açısından zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Aysu Alakan Çakan, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)