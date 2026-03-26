Korkutan kaza... 5 kişi yaralandı

Tatlısu-Küçükerenköy ana yolunda dün meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında 67 yaşındaki Fehmi Karataş yönetimindeki YJ 814 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karataş'ın aracı su kanalına savrularak kanal duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Fehmi Karataş ile araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Syed Mubashar Ali, 29 yaşındaki Rıaz Ahmed, 43 yaşındaki Mumtaz Ahmed ve 31 yaşındaki Asad Ali, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mumtaz Ahmed’in sağ omzunda, Rıaz Ahmed’in ise burnunda kırık tespit edilirken, tüm yaralıların tedavilerinin ardından müşahede altına alındığı belirtildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.