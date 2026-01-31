Koop-Süt ürünlerine zam!

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Koop-Süt), tüm ürünlerine zam yaptı.

2 Şubat 2026 yürürlüğe giderecek olacak yeni fiyat listesini yayımladı; güncellenen listeyle birlikte başta süt olmak üzere birçok üründe fiyat artışına gidildi.

1 litrelik yağlı ve yarım yağlı sütlerin tavsiye edilen market satış fiyatı 60 TL olarak belirlenirken, Yağsız sütün litre fiyatı 69,55 TL, laktozsuz sütün litre fiyatı ise 76,50 TL oldu.