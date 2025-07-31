KOOP-SEN süresiz greve gidiyor

KOOP-SEN, hükümetle yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından süresiz greve gitme kararı aldı.

Sendika yönetimi bugün yaptığı toplantının ardından, taleplerinin UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından reddedildiğini belirterek, 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren süresiz grev kararı aldığını duyurdu.

KOOP-SEN’in grev uygulayacağı kurumlar arasında Zirai Levazım Kooperatifi, KOOP-SÜT ve Binboğa yer alıyor.

Sendikanın 8 maddelik talepleri şöyle sıralandı:

1.Sigorta emeklilerinin işten durdurulması,

2. 13. maaş uygulamasının kaldırılması,

3. Zorunlu tasarruf kesintisinin sona erdirilmesi,

4. Tüm primlerin kaldırılması,

5. İhtiyat Sandığı işveren katkısının %4’e çıkarılması,

6. Hayat pahalılığı ödeneğinin ödenmemesi,

7. Bayram yardımının yarıya düşürülmesi,

8. Binboğa ve Levazım çalışanlarının maaşlarının KOOP-SÜT barem tablosuna göre düzenlenmesi.

KOOP-SEN, talepler karşılanmadığı sürece grevin süresiz olarak devam edeceğini açıkladı.