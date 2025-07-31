KOOP-SEN süresiz greve gidiyor
KOOP-SEN, hükümetle yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından süresiz greve gitme kararı aldı.
KOOP-SEN, hükümetle yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından süresiz greve gitme kararı aldı.
Sendika yönetimi bugün yaptığı toplantının ardından, taleplerinin UBP – YDP – DP Hükümeti tarafından reddedildiğini belirterek, 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren süresiz grev kararı aldığını duyurdu.
KOOP-SEN’in grev uygulayacağı kurumlar arasında Zirai Levazım Kooperatifi, KOOP-SÜT ve Binboğa yer alıyor.
Sendikanın 8 maddelik talepleri şöyle sıralandı:
1.Sigorta emeklilerinin işten durdurulması,
2. 13. maaş uygulamasının kaldırılması,
3. Zorunlu tasarruf kesintisinin sona erdirilmesi,
4. Tüm primlerin kaldırılması,
5. İhtiyat Sandığı işveren katkısının %4’e çıkarılması,
6. Hayat pahalılığı ödeneğinin ödenmemesi,
7. Bayram yardımının yarıya düşürülmesi,
8. Binboğa ve Levazım çalışanlarının maaşlarının KOOP-SÜT barem tablosuna göre düzenlenmesi.
KOOP-SEN, talepler karşılanmadığı sürece grevin süresiz olarak devam edeceğini açıkladı.