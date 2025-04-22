“Konu din değil, dayatmaya karşı örgütlerin direnişidir”

Serap ŞAHİN

UBP – YDP – DP Hükümetinin küçük kız çocuklarının okullarda başörtüsü takmasının önünü açan disiplin tüzüğündeki değişikliğe yönelik öğretmen sendikaları öncülüğünde başlayan mücadele devam ediyor.

Gericiliğe ve dayatmalara karşı; KTÖS, KTOEÖS ile 55 sivil toplum örgütü ve siyasi partinin destek belirttiği eylem ateşini yedinci günde Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu(TÜRK-SEN) Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP)ve Sol Hareket Meclis önünde yaktı.

Eylemde konuşan TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, “başörtüsü tüzüğüne” tepki göstererek, okullardaki kuralların değiştirilemeyeceğini ve bu uygulamanın özgürlükle ilgisi olmadığını söyledi. Hükümete seslenen Bıçaklı, “Yarından tezi yok bu tüzüğü geri çekin” dedi ve 28 Nisan sonrası için eylem sinyali verdi.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ise tüzüğün asıl sahibinin Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi olduğunu belirterek, “Konu din değil, bir dayatmaya karşı örgütlerin direnişidir” ifadelerini kullandı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı:

“Yarından tezi yok bu yanlıştan vazgeçin”

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, eğitimde başörtüsüne izin verilmesini öngören tüzük değişikliğine sert tepki gösterdi. Bıçaklı, “Ülkeyi yönettiğini iddia edenler 50 sene sonra yeni bir gündem yarattılar. Tüzük değiştirerek okullardaki çocuklara başörtüsü takmalarının önünü açıyorlar. Okullardaki kurallar bellidir, tartışmaya açık değildir.” dedi.

“Özgürlük varsa yarın ben çocuğu okula mayoyla göndereyim olur mu?” diye soran Bıçaklı, özgürlüğün 18 yaşını doldurduktan sonra başlaması gerektiğini belirtti. 8 Nisan’da yapılan ‘Geçit yok’ eylemini hatırlatan Bıçaklı “15-20 bin insan bu meydanlara çıktı ve bu tüzüğü istemiyoruz dedi. Bu ülkede hükümet olduğunu iddia edenler topluma kulak vermek zorundadır.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin hiçbir şey olmamış gibi davrandığını söyleyen Bıçaklı, “Bu işi daha fazla zorlamayın. Yarından tezi yok bu tüzüğü geri çekin. Okullar eski usülde devam etsin. Hükümet olarak sizin bu ülkede yapacağınız iş mi yok? Bütün kurumları batırdınız. Okullar, hastaneler aynı.” şeklinde konuştu.

23 Nisan kutlamalarına da değinen Bıçaklı, “Çocuklara koltuklarınızı verdiniz. Keşke konteynırlara gidip kutlasaydınız, belki biraz yüzünüz kızarırdı.” dedi. Mücadelenin sendikalar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte devam edeceğini vurgulayan Bıçaklı, “Bu tüzük geri çekilmezse gerisini siz düşünün. 28 Nisan’dan sonra neler olacağını kamuoyu ile paylaşacağız.” ifadelerini kullandı.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı:

“Konu din değil, dayatmadır”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı da“10 gündür burada eylemlerdeyiz. Bu tüzük aniden başımıza düşmedi. Bir Elçi atadılar, o geldiğinden beridir bu süreç devam ediyor. Bu tüzüğün gerçek sahibi Başçeri’nin kendisidir.” dedi.

Reşit olmayan çocukların arkasına saklanıldığını söyleyen Kanatlı, “18 yaşına kadar siz bu çocuklara oy kullandırmıyorsunuz ama tüzük hazırlarken onların arkasına saklanıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Kanatlı, “Konu din değil, bir dayatmaya karşı örgütler direniyor. Bu ülke kara para ve kerhaneler cenneti oldu.” diye konuştu.