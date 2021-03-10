Toplu taşımacıların eylemi 9. gününde

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Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin başlattığı eylem dokuzuncu gününde. Başbakanlık önünde araçlı eylemlerini sürdüren taşımacılar ateş yakarak, kurdukları çadırlar önünde bugün de hükümetten olumlu bir yanıt bekledi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Yönetim Kurulu, Oğuz ile yaptıkları görüşmelerde birçok konuda anlaştıklarını ancak, sekizinci madde de anlaşamadıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, sekizinci maddenin kendileri için kırmızı nokta olduğunu söyledi.

Aytaç: “Olumlu gelişmeler var, eylem sonuç alana kadar sürecek”

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç, eylemlerinin dokuzuncu gününde olduklarını bugün Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile görüştüklerini birçok konuda anlaştıklarını ancak kırmızı çizgileri olan ülkeye yurt dışından gelen yabancı ve ülkede bulunan kişilerin karantina otellerine taşınması ile ilgili sekizinci madde de uzlaşı yakalayamadıklarını söyledi.

Bakan Oğuz’un sekizinci maddeyi de yarın çözeceğini kaydeden Aytaç, “Birçok konuda olumlu gelişmeler yaşandı. Sekizinci maddeyi bekliyoruz esas kırmızı noktamız o” dedi.

“Ekmek ikiye bölünecek. Aksi takdirde buradakileri durdurmam mümkün değil”

Birlik Başkanı Menteş Aytaç, sekizinci maddenin ülkeye yurt dışından gelen yabancı ve ülkede bulunan kişilerin karantina otellerine taşınması ile ilgili olduğunu kaydetti.

Aytaç, Havaalanı ve Limanlardan gelen yolcuların ülkedeki salgın nedeniyle pandemi otellerine taşındığını, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği olarak kendilerine bir uçak teklif edildiğini vizyona girecek bir uçağın daha kendilerine verileceğini ifade etti.

Gemi yolcuları konusunda 1 gün Kar-İş, bir gün kendilerine iş verildiğini söyleyen Aytaç, gerekli tavırlarını ortaya koyduklarını ihaleye çıkılacağını net cevap almak adına eylemelerinin yarın sabahta süreceğin, ifade etti.

Bakan ile mutabık kaldıkları konuların yüzde doksanının yerine geldiğini kaydeden Aytaç, “Olumlu bir cevap çıkmaması halinde eylem sürecek. Mutabık kaldığımız konularda isteklerimizin yüzde 90’nı yerine geldi. Ekmeğimizi bölmeyeceğiz. Sekizinci madde kırmızı noktamız kimse ekmeğimizi bölemez her iki birlik ortak hareket etmeli ve bu ekmek ikiye bölünmeli. Kar-İş toplantı yapamaz çünkü ara emri var, imza atamaz şuan hükümette suç işliyor. Yarın çözüleceğini ümit ediyoruz aksi takdirde bu insanları durdurmak mümkün değil yeni bir eylem komite ekibi kuruldu” sözlerini kullandı.