Komite’de ‘bütçe artırımı’ krizi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde ‘Tarım Bakanlığı bütçesi’ tartışmaya neden oldu.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Maliye Bakanlığı’nın bilgisi ve onayı olmadan bugünkü görüşmede 10 milyon TL yerine 24 milyon TL bütçe artırımı talebinde bulundu.

Çavuşoğlu’nun artırım talebini doğrudan gelir desteği, fare zehirleri, kulak numaralarına ayrılacak bütçeye yönelik yaptığı öğrenildi.

Toplantıda yer alan Maliye Bakanlığı Müsteşarı, bakanlığın bilgisi olmadan bütçe artırımı talebinde bulunulması, ardından da kararın geçmesi nedeniyle toplantıyı terk etti, görüşmelere ara verildi. Toplantı saat 14.00 sıralarında yeniden başladı.

CTP’li komite üyeleri, bütçe artımına onay vermedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, bütçe artımı talebi konusunda Tarım Bakanlığı ile ‘istişare eksikliği’ yaşandığını doğruladı, “Daha önceden bakanlıkla bu durum paylaşılmalıydı” dedi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Oğuz, komitede oybirliğiyle geçen artımına yönelik düzenlemelere gideceğini, bu durumun bütçe açığına neden olacağını da kaydetti. Oğuz, görüşmelerin yeniden başlayacağını, herhangi bir sorun olmadığını da dile getirdi.