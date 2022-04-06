Komite 5.5 saat rötarla toplandı
Meclis’te, belediyelerin ‘reforma’ karşı sürdürdüğü eylem devam ederken, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı da 5.5 saat rötarla başladı.
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Meclis’te, belediyelerin ‘reforma’ karşı sürdürdüğü eylem devam ederken, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına da 5.5 saat rötarla, saat 15.30 sıralarında başladı.
Hatırlanacağı üzere saat 10.00 toplanacağı açıklanan komite toplantısına UBP kanadı katılmamıştı.
Sabah saatlerinde Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP'li komite üyeleri ve Meclis Grubu ile görüşmüş, CTP'li komite üyelerine toplantı saatine ilişkin bilgilendirme yapmamıştı.
Sucuoğlu, öğle saatlerinde ise siyasi parti başkanları ile Meclis’te görüşmüş, sürece yönelik değerlendirmede bulunmuştu.
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Etiketler : belediye, meclis, komite, yerel yönetim