Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Komite 5.5 saat rötarla toplandı
Komite 5.5 saat rötarla toplandı

Komite 5.5 saat rötarla toplandı

Meclis’te, belediyelerin ‘reforma’ karşı sürdürdüğü eylem devam ederken, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısı da 5.5 saat rötarla başladı.

A+A-

Meclis’te, belediyelerin ‘reforma’ karşı sürdürdüğü eylem devam ederken, Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına da 5.5 saat rötarla, saat 15.30 sıralarında başladı.

Hatırlanacağı üzere saat 10.00 toplanacağı açıklanan komite toplantısına UBP kanadı katılmamıştı.

Sabah saatlerinde Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP'li komite üyeleri ve Meclis Grubu ile görüşmüş, CTP'li komite üyelerine toplantı saatine ilişkin bilgilendirme yapmamıştı.

Sucuoğlu, öğle saatlerinde ise siyasi parti başkanları ile  Meclis’te görüşmüş, sürece yönelik değerlendirmede bulunmuştu.

Belediyelerin ‘kapatma öfkesi’ büyüdüBelediyelerin ‘kapatma öfkesi’ büyüdü

Besim: Bilgilendirme yapılmadı, komitenin toplanmasını bekliyoruzBesim: Bilgilendirme yapılmadı, komitenin toplanmasını bekliyoruz

Akansoy: “UBP komiteye gelmedi, toplantı başlayamıyor”Akansoy: “UBP komiteye gelmedi, toplantı başlayamıyor”

 

Bu haber toplam 455 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,