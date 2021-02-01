Kolan Başhekimi pozitif, 4 personel karantinada
Kolan Hastanesi Başhekimi Doktor Celal Bölükbaşı’nın testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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Kolan Hastanesi Başhekimi Doktor Celal Bölükbaşı’nın testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
YENİDÜZEN’in Kolan Hastanesi yetkililerinden edindiği bilgide, Bölükbaşı’nın dün yaptırdığı testinin pozitif çıktığı kendisi ile birlikte hastanede 4 personelinde temaslı olduğu gerekçesi le ‘tedbir’ amaçlı karantinaya alındığı öğrenildi.
Hastane çalışanlarına bugün test yapıldığı öğrenilirken, çalışanların testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
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Etiketler : covid-19