Kokain, hintkeneviri ve tabanca ile mermi ele geçirildi

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine araçla geçiş yapan ve tasarruflarında uyuştrucu bulunan zanlılar K.S. ve B.E. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Ozan Özder, Narkotik ve Kaçakçılı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, güneyden kuzeye araçla geçiş yapan zanlıların tasarrufunda 100 gram kokain olduğuna innaılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı K.S.’nin evinde mahkeme emriyle yapılan aramada tabanca, 55 adet canlı mermi, toplam 348 gram ağırlığında hintkeneviri, 16 gram kokain, 55 adet boş küçük çıtçıtlı poşet, öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlı B.E.’nin evinde ise kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini belirtti.

Polis, zanlı Kemal Saraç’ın Aralık 2022’de, Kıbrıs’ın güneyinde, aranan bir şahıstan aldığı maddeler, tabanca ve canlı mermileri ithal ettiğini anlattı.

Polis, emarelerin incelenmesi gerektiğini, zanlı Kemal Saraç’ın ifadesinin teyit edilmesi gerektiğini belirterek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.