Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), iş kadını Narin Hulusioğlu’nun belgeselini çekiyor.

KÖDER’den verilen bilgiye göre, “Hayatımıza Değer Katan Kadınlar” belgesel serisine bireysel üretimden aile işletmeciliği modeline geçen Narin Hulusioğlu ile devam edilecek.

Hulusioğlu belgeseli, bu yıl çekimi devam eden 4 belgeselden biri oldu.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen, konuyla ilgili açıklamasında, çalışkan, azimli, yenilikçi, mücadeleci, güçlü, iradeli ve alçakgönüllü kadın profiline karşılık gelen Narin Hulusioğlu’nun belgeselini hazırlamaktan keyif aldıklarını söyledi.