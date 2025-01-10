Klasik Osmanlı Müziği’nden seçme eserler, Arkhe’de sanat severlerle buluşuyor

Klasik Osmanlı Müziği’nden seçme eserler, 22 Ocak'ta Lefkoşa'da Arkhe’de sanat severlerle buluşuyor.

Verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde kurulan Kültür Politikaları Belirleme ve Arşiv Çalışmaları merkezi Arkhe'nin düzenlediği yılın ilk konseri, Despina Zorpa ve Pierrick Marion’dan oluşan DUOİKİ (Ντούοiki) Klasik Osmanlı Müziği besteleri ve Geleneksel Doğu Akdeniz müziğinden düzenlemeleri içeriyor.

Konser programı; 14. Yüzyıl’dan geç 19.Yüzyıl’a uzayan geniş bir dönem aralığında, Sultan III. Selim ve Gazi Giray Han gibi hükümdar bestekarların eserleri ile birlikte Dimitri Kantemiroğlu, Zaharya Hanende, Tatyos Efendi, Cinuçen Tanrıkorur, İsmail Hakkı Bey, Andon Efendi ve Kemençeci Nikolay gibi önemli makam bestekarlarının eserlerinden oluşuyor.

İki bölümden oluşan konser toplam 14 eseri dinleyicilerle buluşturacak. 22 Ocak Çarşamba akşamı, Arabahmet Kültür Evi, Arkhe Sahne’de gerçekleşecek konser için sınırlı sayıda bilet satışa sunuldu.