“KKTC’nin sonuçları en hızlı açıklanan seçimini yaşadık”

Kıbrıslı Türk mahkemelerinin oluşturup, Yüksek Mahkeme nitelikli kararların verilmeye başlanmasının 60. yıldönümü uluslararası etkinlik ve konferanslar kutlanıyor.

Türkiye ve Azerbaycan'daki birçok mahkemeden katılımın olacağı “Anayasal İfade Özgürlüğü ile Sosyal Medya’nın Kesişimi” konulu konferans yapılıyor.

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, amaçlarının Kıbrıs Türk yargısının son 60 yılda verdiği hizmet ve bu hizmetlerin verilmesinde emeği geçen kişilerin anılması, hafıza oluşturulup, kurumsal kimliğin daha da yerleşerek temellerinin daha sağlam bir zemine oturtulması olduğunu dile getirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine Yüksek Mahkeme nitelikli kararların verilmeye başlanmasının 60. yıldönümü nedeniyle değerlendirmelerde bulunan Özerdağ, gündemdeki çeşitli konulara da değindi.

Özerdağ, 19 Ekim’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC'nin sonuçları en hızlı açıklanan seçimi olarak tarihe geçtiğini belirtti. Seçmen listelerinin güncellenmesi konusunda ilgili kurumlarla bir çalışma başlatılmasının çok faydalı olacağına inandıklarını kaydeden Özerdağ; İçişleri Bakanlığı, Nüfus Kayıt Dairesi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve kendilerinin de dahil olduğu bir çalışma gurubuyla toplantı yaptıklarını söyledi.

Ülke genelindeki mahkeme binalarıyla ilgili eksikliklere de değinen Özerdağ, Yüksek Mahkeme binasının Ocak-Şubat ayları içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini dile getirdi. Ortaya çıkan yasal mevzuat ihtiyaçlarına da değinen Özerdağ, “Yasal mevzuat ihtiyaçlarımızla ilgili mecliste bekleyen birçok yasamız vardır.” dedi.

"Geçmişimizin tarihsel boyutta, belgesel nitelikte bir hafızaya bağlanması gerekir"

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, “Geçmişimizin tarihsel boyutta, belgesel nitelikte bir hafızaya bağlanması gerekliliğine inandık ve bununla ilgili de çalışmalar başlattık.” dedi.

Kıbrıs’ta Osmanlı döneminden 1964 yılına kadar olan sürece değinen Özerdağ, 1965’te Kıbrıslı Türklerin kendi mahkemelerini oluşturma adına daha somut adımlar atılmaya başlandığını ifade etti.

“Geçmiş kararlarımıza baktığımızda, 1965’te ilk Yüksek Mahkeme nitelikli kararların verilmiş olduğunu tespit ettik.” diyen Özerdağ, bunların “hukuk ve ceza davalarında” İstinaf Komisyonu şeklinde karşılarına çıktığını belirtti.

1968'de Adalet Mahkemeleri Kanunu kabul edildikten sonra, Yüksek Mahkeme adı altında bu oluşumun devam ettiğini kaydeden Özerdağ, ilk Yüksek Mahkeme Başkanının da Necati Münir Ertegün olduğunu söyledi

“Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kurulmasıyla 1975 Anayasası ve Yüksek Mahkeme, ilk kez Anayasal bir nitelik kazandı.” şeklinde konuşan Özerdağ, Yüksek Mahkeme’nin 1985 Anayasası ve KKTC’nin kuruluşuyla birlikte şu anki nitelik, görev ve yetkilerine sahip olduğunu belirtti.

“‘Anayasal İfade Özgürlüğü ile Sosyal Medya’nın Kesişimi’ konulu konferans düzenlenecek”

Yüksek Mahkeme’nin, Kıbrıs Türk yargısının 60. yıldönümünün, (7-8-9 Kasım) tarihlerinde ilk kez uluslararası bir konferans ve etkinliklerle kutlanacağını kaydeden Özerdağ, “Bu organizasyona yurt dışından, Türkiye ve Azerbaycan'daki mahkemelerden misafirlerimiz gelecek.” diye konuştu.

Özerdağ, Girne Cratos Premium Otel’de 8 Kasım Cumartesi günü “Anayasal İfade Özgürlüğü ile Sosyal Medya’nın Kesişimi” konulu konferans düzenleneceğini belirtti.

“Yeni Yüksek Mahkeme binasında küçük bir müze yapmayı planlıyoruz”

Yeni Yüksek Mahkeme binasında küçük bir müze yapmayı planladıklarını ifade eden Özerdağ, kurumsal oluşuma, yapıya ve tarihsel geçmişe çok önem veren biri olduğunu dile getirdi.

Özerdağ, amaçlarının Kıbrıs Türk halkının son 60 yılda ülkedeki yargının gelişmelerini, verdiği hizmetleri, bu hizmetlerin verilmesinde emeği geçen kişilerin anılması, ileriye dönük bu hafızanın oluşturulup kurumsal kimliğin daha da yerleşmesi ve tarihsel açıdan temellerinin daha sağlam bir zemine oturtulması olduğunu dile getirdi.

“Amacımız, bu işi daha iyiye nasıl götürebiliriz...”

Cumhurbaşkanlığı seçimini başarılı bir şekilde tamamladıklarına inandığını kaydeden Özerdağ, “Her seçim çalışması bize; yaptıklarımız, yapamadıklarımız, hatalarımız, eksikliklerimiz, daha iyi hangi çalışmalar yapılabileceği ve hangi noktalara gelebileceğimiz konusunda ışık tutmaktadır.” şeklinde konuştu.

Seçim sonrası tüm ilçe seçim kurullarının yaşanan sorunları veya gözlemledikleri konuları kendilerine aktardıklarını ifade eden Özerdağ, bunlarla ilgili bir değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

“Mevcut halimiz başarılı olmakla birlikte, amacımız bu işi daha iyiye nasıl götürebiliriz...” diyen Özerdağ, seçim döneminde seçmen listeleri hakkında birçok husus ortaya çıktığını ve bunlara ciddiyetle önem vererek notlarını aldıklarını dile getirdi.

“Yaşı çok yüksek olup, halen hayatta görünen ve halen daha seçmen listelerinde olması konusu bize aktarıldı. Biz, bu konuyla ilgili o dönemde de hassasiyetle üzerinde durduk, araştırdık. Bulabildiklerimizi bulduk, seçmen listelerinden düşmesi gerekenleri düşürdük.” ifadesini kullanan Özerdağ, ancak hepsini o dönem içerisinde bulmalarının mümkün olamadığını belirtti.

Seçmen listelerinin güncellenmesi...

Yine seçim dönemi içerisinde kendilerine aktarılan başka bir konunun ise, “Bir adreste birden fazla veya o adresi gerçekten kullanan, ikamet eden kişilerin hiç tanımadığı seçmenlerle ilgili seçmen kartının kendi adreslerine bırakılması veya gönderilmesi” olduğunu dile getiren Özerdağ, konuyla ilgili gerekli notları aldıklarını ifade etti.

Seçmen listelerinin güncellemesi konusunda ilgili kurumlarla bir çalışma başlatılmasının çok faydalı olacağına inandıklarını belirten Özerdağ; İçişleri Bakanlığı, Nüfus Kayıt Dairesi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve kendilerinin de dahil olduğu bir çalışma gurubuyla toplantı yaptıklarını söyledi.

Bu toplantının genişletileceğini, belediye ve muhtarların da dahil edileceğini kaydeden Özerdağ, “Verilerimizin doğruluğu ve gerçekliği konusunda en ince ayrıntıya kadar nasıl kendimizi güncelleyebiliriz, onun çalışmasını yapacağız.” dedi.

“Amaç, ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesi”

Amaçlarının ortaya çıkan sorunların en aza indirilmesi olduğunu belirten Özerdağ, şöyle devam etti:

“MAKS Projesi kapsamında adreslerin netleşmesi, her adreste kimin oturduğunun belirlenmesi, muhtarların vereceği ikametgahlar konusu, bizim de adres ve seçmen bilgilerini güncellememizde nüfus kayıt ile daha iyi bir iletişim içerisinde olmamızdır. Bu, bizim için çok önemli bir konudur ve hassasiyetle üzerinde durmaktayız. Amacımız her seçmenin en doğru şekilde seçmen listelerine işlenmesi...”

Sorunun bir günde çözülemeyeceğini kaydeden Özerdağ, konunun geniş kapsamlı ve belirli bir uygulamaya oturtulması gereken bir çalışma olduğunu dile getirdi.

“KKTC'nin en hızlı seçim sonuçlarının açıklandığı bir seçim oldu”

19 Ekim’de gerçekleştirileren Cumhurbaşkanlığı seçiminin KKTC'nin en hızlı seçim sonuçlarının açıklandığı bir seçim olduğunu belirten Özerdağ, 2020 ile 2025 seçimleri arasındaki grafikleri paylaştı.

2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, tüm sandık sonuçlarının saat 19.30 civarında açıklandığını ifade eden Özerdağ, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise bunun saat 22.10’a denk geldiğini kaydetti.

Özerdağ, 2020 seçimlerine kıyasla yaklaşık iki buçuk saat önce tüm sandık sonuçlarının açıklandığını ifade etti.

“Personel, yargıç, bina ve araç kapasitelerimizin arttırılması gerekiyor”

Yargının hızlanması, daha fazla kapasiteyle huzurlarındaki “ihtilaf” konularını çözümlemek adına personel, yargıç, bina ve araç kapasitelerinin arttırılması gerektiğini kaydeden Özerdağ, bu konulardaki çalışmalarını ciddi bir şekilde ilerletip, hızlandırdıklarını belirtti..

Mevcut kapasitenin yeterli olmadığını ve yargıda tıkanıklıklar meydana geldiğini dile getiren Özerdağ, “Bu tıkanıklıklar da adaletin gecikmesine sebebiyet vermektedir.” diye konuştu.

Yüksek Mahkeme binasının yapılmasının kendilerine büyük bir imkan verebilecek olanak tanıdığını ifade eden Özerdağ, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin boşaltacakları alanlarda genişleme fırsatı yakalayacağını ifade etti.

“Dört yeni yargıçlık münhali açtık”

“2026’da taşınmamızla herkesin gözle görebileceği şekilde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin yargıç sayısının artışı ve buradaki davaların da daha hızlı görülebilir duruma gelmesi ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullanan Özerdağ, bu amaçla Yüksek Adliye Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda dört yeni yargıçlık münhal açtıklarını dile getirdi.

Münhalleri tamamlayıp 2026 yılı içerisinde atanacak yargıçları görevlerine başlatacaklarını dile getiren Özerdağ, atanan yargıçlar sayesinde Lefkoşa'da ikinci bir Ağır Ceza Mahkemesi’nin oluşumunu sağlayabilecek duruma geleceklerini ifade etti.

Özerdağ, “Yine alınan yargıçlarla birlikte buradaki davaların da daha fazla yargıca bölünmesi ve davaların daha hızlı görüşülmesi imkanı sağlanacaktır. Hedefimiz aile ve tahliye davalarına daha fazla yargıç atayabilmek ve bunlarla ilgili daha hızlı sonuçlar üretebilmek.” şeklinde konuştu.

“Girne Mahkemesi’nde bina sıkıntısı var”

Girne Mahkemesi’nde bina sıkınsıtının olduğunu dile getiren Özerdağ, Akçiçek Hastanesi'nin kendilerine verilmesini talep ettiklerini bir kez daha yineledi.

Konuyla ilgili bir yıldır taleplerinin olduğunu belirten Özerdağ, “Bize sözlü olarak verileceği söylendi ancak henüz somut bir adım devlet tarafından atılmış değildir.” diye belirtti.

“Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, İskele’de oturum yapıyor”

Özerdağ, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nin de yer olmamasından dolayı yıllardır İskele Kaza Mahkemesi’nde oturum yaptığına dikkat çekerek, “Bu, benim açımdan kabul edilebilir bir durum değildir.” dedi.

“Gazimağusa Hastanesi’nin İskele’de olmasını düşünün... Bu, vatandaşların kendi ilçesinden diğer ilçeye gidip de sağlık hizmeti almasıdır... Gazimağusa halkı, ‘adalet hizmetini’ kendi ilçesinde bina olmadığından dolayı daha küçük bir ilçe olan İskele’ye gidip alabilmektedir.” ifadelerini kullanan Özerdağ; avukatların, vatandaşların, tanıkların ve ailelerin bu durumdan müzdarip olduğuna vurgu yaptı.

“Gazimağusa halkının, adalet hizmetini kendi ilçesinden almaya hakkı vardır”

Bu “anomalinin” derhal giderilmesini beklediğini belirten Özerdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gazimağusa Mahkemesi'nin yanında boş devlet arazisi vardır. Biz bunu, yazılı olarak en az 3-4 defa talep ettik. Sözlü olarak verileceği söylenmesine rağmen bugüne kadar verilmemesi, bence büyük bir gecikmedir. Gazimağusa halkının orada daha büyük bir mahkemeye hakkı vardır. Bölge halkının, adalet hizmetini kendi ilçesinden almaya hakkı vardır ve bundan mahrum edilmemesi gerekir. İvedi olarak ilgili arazinin verilip mahkememizin inşasına başlamak niyetindeyiz. Bunun da geciktirilmemesi gerektiğine inanmaktayız.”

Özerdağ, yeni bir binanın yapılmasının arazinin verilmesinina erdından bir yada iki yıl gibi bir zaman aldığını kaydetti.

Daha da geç kalınmadan gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini ifade eden Özerdağ, “Bu benim en hassas olduğum noktalardan biridir.” diye konuştu.

Özerdağ, Girne ve Gazimağusa mahkemelerinin geciktirilecek tek bir günü dahi olmadığının altını çizdi.

“Yüksek Mahkeme binasının, ocak-şubat aylarında tamamlanması hedefleniyor”

Yüksek Mahkeme binasının ocak-şubat ayları içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten

Özerdağ, “Tabi ki çok kapsamlı bir binadır. Dolayısıyla bazı konular ve süreçler zaman alabilmektedir ama muhteşem bir bina olduğunu söyleyebilirim.” ifadesini kullandı.

Özerdağ, Yüksek Mahkeme binasının topluma uzun bir müddet hizmet edecek, tam donanımlı, teknolojik ve yargı açısından çok değerli bir katkı olacağına inandığını söyledi.

“Yasal mevzuat ihtiyaçlarımızla ilgili mecliste bekleyen birçok yasamız var””

Yasal mevzuat ihtiyaçlarının da olduğuna değinen Özerdağ, “Yasal mevzuat ihtiyaçlarımızla ilgili mecliste bekleyen birçok yasamız vardır. Bunlar, Mahkemeler Yasası altında yapılması gerekenlerdir: ‘Yargıç sayılarının arttırılması, yeni mahkeme oluşumlarının yapılması, yargıçların özlük hakları, arşiv sistemi’ gibi konularla ilgilidir.” dedi.

Bunların uzun müddet mecliste veya yürütme bünyesinde görüşüldüğünü ancak henüz bir netice çıkmadığını dile getiren Özerdağ, en erken zamanda yasallaşması gerektiğini ifade etti.

“Çünkü geciken yasa arzuladığımız ve hedeflediğimiz konularla ilgili bizi hep geriye itmektedir. Bugün bu yasa geçse, hemen uygulamaya geçebileceğiz. Yasa, bir yıl sonra geçtiğinde, bizim bir yılımız kayıptır. O süre içerisinde sorunlarımız daha da artmaktadır.” şeklinde konuşan Özerdağ, yasal konularda da çok hızlı hareket edebilecek desteğin kendilerine verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber: Mehmet Kara- Fotoğraf: Erol Uysal