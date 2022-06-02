“KKTC’nin iç hatlara alınması konusunda çalışma başlatılıyor”

KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nde “iç hatlar muamelesi görmesi” konusu yeniden gündeme geldi, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, “Uçak bilet fiyatlarının ucuzlaması adına” Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakan Yardımcısına “KKTC’nin iç hatlara alınması” yönünde çalışma başlatılması isteğini aktardığını söyledi.

Ankara’daki görüşmeler sırasında, “turizmin daha ileriye gidebilmesi adına uçak bilet fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili” birçok konu görüştüklerini söyleyen Ataoğlu, TC – KKTC arasındaki sefer sayısının arttırılmasına ilişkin de Oktay tarafından kimi düşüncelerin ortaya konduğunu ifade etti.

“İç hatlar konusunda ‘vilayet oluyormuşuz’ gibi konuşmalar olmuştu”

İç hatlar konusunun geçmişte çok farklı yorumlandığını ifade eden Ataoğlu, “Vilayet oluyormuşuz gibi konuşmalar olmuştu” dedi.

“Uçuş olmayan bölgelere sefer başlatılması konusunu da gündeme getirdik”

Ataoğlu, sefer sayılarının arttırılması halinde uçak bilet fiyatlarının düşebileceğini gözlemlediklerini, bu kapsamda Türkiye’de uçuş olmayan bölgelere sefer başlatılması konusunu da Ankara’da gündeme getirdiklerini söyledi:

“Uçak bilet fiyatlarının düşürülmesiyle ilgili bizim buradaki paydaşlarımızla yapmış olduğumuz sohbetlerde, sefer sayılarının arttırılmasıyla uçak bilet fiyatlarının düşebileceğini gözlemledik. Bu yüzden görüşmelerde, sefer sayılarının arttırılması, hatta uçuş olmayan yerlere sefer başlatılması alternatiflerini de ortaya koyduk, bu taleplerle gittik.”

“Amaç TC’deki vatandaşa bilet fiyatlarının cazip gelmesi”

Çalışmaların, “Türkiye’deki vatandaşları KKTC’ye nasıl getirebiliriz” yönünde olduğunu aktaran Ataoğlu, “Uçak bilet fiyatlarına baktığınızda 4-5 kişilik bir ailenin Kuzey Kıbrıs’a gelmesi 15-20 bin TL’ye mal oluyor. Amaç TC’deki vatandaşa bilet fiyatlarının cazip hale gelmesi. Talebimiz, ilave seferleriydi, bunun çalışmaları başlatılmış durumda” dedi.

“Bilet fiyatlarının 300 ila 500 TL arasında ucuzlamasını bekliyoruz”

KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nde iç hatlar muamelesi görmesi konusuna tekrardan değinen Ataoğlu, “bugün İstanbul’dan Adana’ya ya da Ankara’dan Adana’ya uçuşlarda kişi başı alınan rakam 3 – 5 Euro. Ama aynı havaalanından KKTC’ye uçtuğunuzda rakamlar 19 – 20 Euro’dan başlıyor” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, sefer sayısının arttırılması ve hem devlet hem de Ercan’ı işleten Taşyapı firmasının “bazı feragatlerde bulunması” halinde, bilet fiyatlarının 300 ila 500 TL arasında ucuzlamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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