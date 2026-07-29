“KKTC yurttaşlığı vaadiyle” para aldığı iddia edilen zanlı, 2 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen sahtekarlıkla para temini suçundan tutuklanan O.A., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele işle ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emine Çıkan olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 yılı Haziran ayı içerisinde İ.K.’den kendisini ve 4 akrabasını KKTC vatandaşı yapacağı vaadiyle 650 bin TL, 8 bin Sterlin ve 4 bin 600 Euro nakit para aldığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili şikâyetin 24 Temmuz 2026’da yapıldığını, zanlının 28 Temmuz’da Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, zanlının suçunu itiraf içerikli ifade verdiğini, soruşturmanın yeni başladığını, aldığı paraların akıbetinin araştırılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.