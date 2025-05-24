KKTC Merkez Bankası döviz faizlerini düşürdü

KKTC Merkez Bankası, ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsi mevduatların faizlerini düşürdü.

Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay başkanlığındaki toplantıda Yönetim Kurulu, ABD Doları’na yüzde 1.5, Euro’ya yüzde 0.75 ve İngiliz Sterlini’ne de yüzde 1,50 oranında faiz uygulanmasına karar verdi.

Türk Lirası’na uygulanan faiz ise değişmeyerek yüzde 43 kaldı.

Bankanın 28 Nisan’daki kararıyla Dolara yüzde 1.75, Euro’ya 1, Sterlin’e de 1.75 oranında faiz uygulanıyordu.

Resmi Gazete’de de yayımlanarak dünden itibaren uygulamaya konulan yeni kararla, KKTC Merkez Bankası nezdindeki özel ve tüzel kişiler ile bankaların faize tabi Türk parası ve yabancı para mevduat hesaplarına, vadelerine bakılmaksızın bu oranların uygulaması onaylandı.

Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkan Rifat Günay, Başkan Yardımcıları Pelin Yaylalı ve Yüksel Karadeniz ile üyeler Salahi Ergin, Emrah İbrahimoğulları, Yusuf Emre Akgündüz ve Yüksel Görmez’den oluşuyor.