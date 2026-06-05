Kızılay bölgesindeki iki sokağa yarın asfalt dökülecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) asfaltlama çalışmaları yarın Kızılay bölgesindeki (SOS Çocuk Köyü çevresi) Hazar Sokak ve Moda Sokak’ta devam edecek.

LTB’den yapılan duyuruda, çalışma tamamlanana kadar söz konusu sokakların trafiğe kapatılacağı, sürücülerin işaret ve yönlendirmelere dikkat etmesi gerektiği belirtildi.