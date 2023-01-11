Kısa devre yangına yol açtı

Lefkoşa'da bu sabah bir evde meydana gelen yangın paniğe yol açtı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Lefkoşa Marmara Bölgesi'nde bu sabah 08.00 sıralarında bir bir evin bahçesi içerisindeki yardımcı ev olarak kullanılan evde elektrik sistemindeki kısa devre sonucu yangın meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu ev içerisinde bulunan mutfak dolapları, koltuklar, pencereler, yatak ve şilte, komedin ile muhtelif mutfak eşyaları yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.