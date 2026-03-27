“Kirliliklerini kapatmak için yasalarla oynuyorlar”

TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, hükümetin hem zam politikalarını hem de yasa değişikliklerini sert sözlerle eleştirdi. Özkunt, “Amaç eleştiriyi susturmak, yolsuzlukların konuşulmasını engellemek.” dedi.

“Yolsuzluklarını gizlemek için yasa değiştiriyorlar”

Özkunt, hükümetin gündeme getirdiği Ceza ve Bilişim Yasası düzenlemelerine sert tepki göstererek, söz konusu düzenlemelerin amacının açık olduğunu belirtti ve “Yapılanların dile getirilmesini engellemek istiyorlar. Rüşvet belgeleniyor ama bunu konuşamayacaksınız. Konuştuğunuz anda sizi içeriye alacak bir düzen kurmaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

Basın ve ifade özgürlüğünün hedef alındığını vurgulayan Özkunt, “Bu düzenleme demokrasiye, fikir özgürlüğüne ve basın özgürlüğüne tamamen terstir.” dedi.

“Zamlar yağmur gibi, yük yine halkın sırtında”

Programda ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Özkunt, akaryakıta peş peşe yapılan zamlara dikkat çekti. Son dönemde art arda gelen zamların vatandaşın alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirten Özkunt, hükümetin Fiyat İstikrar Fonu'nu amacına uygun kullanmadığını söyledi.

“Bu fon tüketiciyi korumak için kuruldu ama bugün bütçe açığını kapatmak için kullanılıyor.” diyen Özkunt, zamların özellikle maaşlı kesimin sırtına yüklendiğini ifade etti.

“Vergi toplanmıyor, kayıt dışı büyüyor”

Ülkede ciddi bir kayıt dışılık sorunu olduğuna dikkat çeken Özkunt, vergi sisteminin adil işlemediğini vurguladı.

“Bankalar ve birkaç sektör dışında neredeyse kurumlar vergisi yok. Yük yine sabit gelirlinin üzerinde” diyen Özkunt, çözümün yeni zamlar değil, etkin denetim ve tasarruf olduğunu söyledi.

“Bütçe kontrolden çıktı”

Özkunt, bütçe açığının giderek büyüdüğünü belirterek, kamu harcamalarında ciddi bir tasarruf yapılmadığını dile getirdi.

Geçici istihdamlar ve kontrolsüz harcamaların devam ettiğini ifade eden Özkunt, “Bu gidişle bütçe 40 milyar TL’ye dayanacak, faiz yükünü yine halk ödeyecek.” dedi.

“Çöküşün sorumlusu hükümettir”

Ülkede yaşanan ekonomik ve yönetsel krizin derinleştiğini söyleyen Özkunt, çözümün erken seçim olduğunu savundu.

“Halk artık bu hükümetin gitmesi gerektiğini görüyor. Bu düzen değişmeden bu krizden çıkış mümkün değil.” ifadelerini kullanan Özkunt, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim çağrısı yaptı.

“Öz varlıklar peşkeş çekiliyor”

Özkunt, kamu kaynaklarının ve ülke varlıklarının da doğru yönetilmediğini belirterek, özellikle büyük arazi tahsisleri ve kamu projelerine dikkat çekti.

“3500 dönüm araziyi açıklayamıyorlar. Ülkenin kaynakları rüşvet düzeni içinde eriyor.” diyen Özkunt, bu süreçlerin takipçisi olacaklarını söyledi.

“TDP hazır: Hedef temiz yönetim”

TDP’nin seçimlere hazır olduğunu belirten Özkunt, güçlü kadrolarla yola devam edeceklerini ifade etti.

“Temiz, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim mümkündür. TDP bunu gerçekleştirecek iradeye sahiptir.” diyen Özkunt, toplumdan destek istedi.

“Herkes tasarruf yapsın” uyarısı

Bölgedeki savaşın ekonomik etkilerine de değinen Özkunt, vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı ve “Zor bir dönemden geçiyoruz. Gereksiz harcamalardan kaçınılmalı, borçlanma dikkatli yapılmalı.” diyerek sürecin daha da zorlaşabileceğine işaret etti.