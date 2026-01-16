Kimliksizlerin yaşadığı hak ihlalleri için çağrı: Video çalışması hazırlanıyor

Karma evlilik/birliktelik çocuklarının mağduriyetlerini gündeme taşıyan ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı nezdinde kurulan komitede de görev alan Kimliksizler Derneği, video çekimi yapacağını duyurarak bir çağrıda bulundu. Kimliksizlerin yaşadığı hak ihlallerini ve sorunları dile getirmek isteyen mağdurların veya mağdur yakınlarının kısaca mağduriyetini anlatacağı video için derneğin email adresine "VİDEO" başlıklı bir mail atılarak isim-soyisim, telefon numarası ve kısaca mağduriyetten bahsedilmesi istendi. Derneğin mail adresi: [email protected] olarak belirtildi.

Dernek'ten yapına açıklama şöyle:

"Kimliksizlerin yaşadığı sorunları ve hak ihlallerini daha fazla duyurmak için hazırlayacağımız videoda yer almak isteyen 18 yaş üzeri gençlerin veya anne-babaların 31 Ocak tarihine kadar, derneğimize mail atarak isim, soy isim, telefon numarası ve kısaca mağduriyetlerini yazmalarını rica ederiz. Çekimler şubat ayı içerisinde Lefkoşa’da yapılacaktır. Mailin başlığına (Subject) VİDEO KATILIM yazmanızı rica ederiz: [email protected]"