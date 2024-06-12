“Kim olduğu belli olan bu katiller, yarattıkları usulsüz yapıda 72 canımızı bizlerden kopardı”

İsias Otel davasının üçüncü duruşması bugün Adıyaman 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da başlıyor.

Mahkeme öncesi açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, 26 Nisan’da görülen dava sonrası okunan ara kararlar ile mahkeme tarafından talep edilen yeni teknik raporun henüz dava dosyasına eklenmediğini belirtti.

“Bu konuda biz ailelerin tek beklentisi bundan önceki tüm teknik raporlarda ortaya konulan gerçeklerin fazlasıyla raporlanması ve bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin vereceği nihai kararlara yol göstermesidir” diyen Karakaya,

dava sürecinin başladığı ilk günden itibaren aileler olarak temel taleplerden bir tanesinin de savcılık iddianamesinde adı geçen kamu görevlilerinin de dava dosyasına dahil edilmesi olduğuna dikkat çekti, bu konuda Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde aldığı kararla, toplamda 4 kamu görevlisi için soruşturma izni verdiğini hatırlattı.

Söz konusu soruşturmanın bir an önce tamamlanması ve bu kişilerin de alması gereken en ağır ceza ile yargılanmalarına başlanılması gerektiğini belirten Karakaya, “Hep söylediğimiz gibi kim olduğu belli olan bu katiller, yarattıkları bu usulsüz yapıda 72 canımızı bizlerden kopardı. Şampiyon Meleklerimizin, rehber arkadaşlarımızın adaleti sağlanacak, onları bizlerden koparan bu katillerin peşinde olacağız” ifadelerini kullandı.

“Davanın sonunda Türk Ceza Hukuku için emsal kararlar üretileceğine olan inancımız tamdır” diyen Karakaya sözlerine şöyle devam etti:

“Suçlular olası kast suçu ile itham edilmelidirler. Biz nefes alamıyorsak onlar da bunun cezasını en ağır şekilde ödemelidirler. Türkiye adaletine ve mahkeme heyetine güvenmek istiyoruz.

Hep yanımızda olan, kilometrelerce yoldan gelerek bizlere güç veren herkese, emekçi basın görevlilerine ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Biz buradayız son nefesimize kadar da bu davanın emsal kararlar üretmesi için mücadelemiz devam edecektir. Şampiyon Meleklerimize ve turist rehberlerimize verilmiş sözümüz var!

İyi ki varsınız.”