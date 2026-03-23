Kim Jong-un bir kez daha başkan ‘seçildi’

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin en üst politika belirleme organı olan Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına yeniden seçildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisinin (YHM) 15. döneminin ilk oturumunda üçüncü kez Devlet İşleri Komisyonunun başkanlığına getirildi.

Kim'e yakın isimlerden Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri Jo Yong-won ise Choe Ryong-hae'nin yerine YHM Daimi Komite Başkanlığına ve Devlet İşleri Komisyonu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Kore İşçi Partisinde şubatta, departman direktörlüğüne terfi eden lider Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong ise Devlet İşleri Komisyonu üyeliğinden alındı.

Öte yandan, Komisyondaki görüşmelerde, anayasada yapılacak değişiklikler, parti kongresinde açıklanan beş yıllık ulusal kalkınma planının hayata geçirilmesine yönelik tedbirler ve 2026 devlet bütçesi ele alındı.