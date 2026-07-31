"Hükümet, araç ithalatında yeni bir ayrıcalığa hazırlanıyor"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP-DP-YDP hükümetinin ikinci el araç ithalatına ilişkin yeni bir tüzük değişikliğine hazırlandığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Barçın, mevcut mevzuata göre ülkeye ithal edilecek ikinci el binek araçların ilk kayıt tarihinden itibaren 5 yaşını geçmemesi gerektiğini hatırlatarak, bu sınırın trafik güvenliği, çevrenin korunması ve ülkenin "araç çöplüğüne" dönüşmesinin önlenmesi amacıyla uygulandığını belirtti.

Barçın, Eylül 2025'te yapılan tüzük değişikliğiyle pandemi gerekçe gösterilerek limanlarda bekleyen 5 yaş üzerindeki araçlar için bir defaya mahsus geçici ithal izni verildiğini anımsattı.

Sektörde hükümete yakın bazı çevrelerin yeni bir tüzük değişikliğini önceden bildiği ya da buna güvenerek hareket ettiği yönünde ciddi iddialar bulunduğunu belirten Barçın, bu nedenle mevcut kurallar çerçevesinde trafiğe çıkarılması mümkün olmayan çok sayıda 5 yaş üzeri aracın yeni bir "af" beklentisiyle yeniden limanlarda biriktirildiğinin iddia edildiğini ifade etti.

Barçın, hükümetin belirli çevrelere ayrıcalık sağlayacak bir düzenleme hazırlığında olduğu yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, "Ülkeye sokamayacağını bile bile kimlerin kaç araç getirdiği, araçların hangi tarihlerde limanlara ulaştığı, hangi izinlerle getirildiği ve olası mevzuat değişikliğinden kimlerin ekonomik menfaat sağlayacağı kamuoyuna açıkça açıklanmalıdır" dedi.

Yeni bir düzenlemenin çevre ve trafik güvenliği kadar otomotiv sektörünü de olumsuz etkileyeceğini kaydeden Barçın, kurallara uygun şekilde araç ithal eden galericilerin stoklarındaki araçların değer kaybedeceğini, piyasa dengesinin bozulacağını ve haksız rekabet ortamı oluşacağını vurguladı.

Kurallara uyan işletmelerin zarar göreceğini, buna karşılık kuralları ihlal edenlerin sonradan yapılacak bir mevzuat değişikliğiyle ödüllendirilmesinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Barçın, bunun birçok işletmeyi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

Barçın, açıklamasında hükümete çağrıda bulunarak, "Üç beş kişiye kazanç sağlamak uğruna mevzuatı değiştirmeyin. Kurallara uyan galericileri kurban etmeyin. Mevcut araç piyasasını çökertmeyin. Ülkeyi eski araç çöplüğüne çevirmeyin. Çevreyi, trafik güvenliğini ve kamu yararını siyasi çıkarlara kurban etmeyin" ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda planlandığı öne sürülen mevzuat değişikliğinden vazgeçilmesi gerektiğini belirten Barçın, "Bu düzenleme hayata geçirilirse bunun adı 'geçiş süreci' değil, kuralları hiçe sayanlara verilen yeni bir imtiyaz olacaktır. Devlet yetkisi hiçbir grubun özel kazanç kapısı değildir" dedi.