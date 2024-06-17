“Kıbrıs'taki plajların yarısı önümüzdeki 50 yıl içinde yok olabilir”

Kıbrıs Enstitüsü'nden iklim bilimci Dr. Giorgos Zittis, artan deniz seviyeleri nedeniyle önümüzdeki 50 yıl içinde Kıbrıs'taki plajların yarısının yok olabileceği konusunda uyardı.

Dr. Giorgos Zittis’in yaptığı açıklamada, "Deniz seviyesindeki yükselişin Kıbrıs sahillerinin yaklaşık yüzde 50'sini yok etmesi bekleniyor" dedi.

Kıbrıs'ın havalimanları, nakliye limanları ve enerji santralleri gibi altyapısının çoğunun denize yakın konumda bulunduğunu ve onları yükselen deniz seviyelerine karşı savunmasız hale getirdiğine işaret eden iklim bilimci, ülkenin plajlara odaklanan turizm sektörünün de bu risklerden zarar göreceğini belirtti.

Zittis, iklim değişikliğinin Kıbrıs'ı daha sıcak ve daha kurak hale getirdiğini vurguladı.

Zittis, “İklim değişikliğinin sıcak noktalarından biri olan Kıbrıs ve Doğu Akdeniz bölgesi, özellikle yaz mevsiminde giderek artan sıcaklıklardan daha çok etkileniyor” dedi, Kuzey Avrupa gibi diğer ülkelerin de bu artışı çoğunlukla kış aylarında hissettiğini belirtti.

Aşırı sıcaklığın, enerji talebini artırırken aynı zamanda tarım ve insan sağlığına da tehdit oluşturacağı belirtilen açıklamada, son sıcak hava dalgalarının ısıya bağlı ölümlere neden olduğu ve kontrol edilemeyen yangın riskini artırdığı kaydedildi.

Zittis, “Kıbrıs ayrıca önümüzdeki yıllarda daha az yağış alabilir. Eğilimler sıcaklık kadar net olmasa da, daha kuru iklim ortalamalarına doğru ilerliyoruz" dedi.

Zittis, Kıbrıs'ın önümüzdeki on yıl içinde emisyonları büyük ölçüde azaltması ve bu daha sıcak, daha kuru koşullara uyum sağlaması gerektiğini vurguladı.

İklim bilimci, bunun suyu daha akıllıca kullanmak, binaları daha enerji verimli hale getirmek, ısıya dayanıklı ürünler yetiştirmek ve hatta turizm modelini yılın daha serin zamanlarında ziyaretçi çekecek şekilde ayarlamak anlamına gelebileceğini belirtti.

"Yazlarımız turistler için bile çok sıcak olabilir" diye uyarılarda bulunan Zittis,

Sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarına rağmen daha fazlasının yapılabileceğine inandığını kaydetti. Zittis, "Biraz gerideyiz, iyileştirmeler var, mesela elektrik üretiminde, bu çalışmalar hızlandırılabilir" diye tamamladı.