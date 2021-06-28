Kıbrıs’ta yeni ürün: ‘Mercedes Kart’

Türkiye İş Bankası A.Ş KKTC Ülke Müdürlüğü ile Kombos Otomotiv Limited arasında “Mercedes Kart İş Ortaklığı Protokolü” bugün imzalandı.

Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Mercedes kartın sadece Mercedes araç kullanıcılarına tahsis edilebilen maximil ve maxipuan kazanımı dahil maximiles select tipi kredi kartlarının tüm avantajlarını barındıran Mercedes logolu kredi kartı olduğunu, ürünün KKTC’de penetrasyonu aşamasında Kombos Otomotiv Limited firması ile iş ortaklığı anlaşması yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Bir Türkiye İş Bankası A.Ş. ürünü olan Mercedes Logolu kredi kartına sahip olmak için ön şartın Mercedes araç kullanıcısı olmak olduğu belirtilen imza töreninde, Kombos Otomotiv Limited Direktörü Serhan Kombos amacımız iş ortaklığı anlaşması kapsamında Mercedes kredi kartı kullanıcılarına fayda sağlamaktır dedi. Bu bağlamda Mercedes Kart MasterCard International lisansı ile çıkartılacak veya hali hazırda mevcut olan önceden çıkarılmış üzerinde Mercedes-Benz logosu bulunan Maximiles uygulaması altyapısına sahip MercedesCard ile yapılacak hizmet alımları için kart kullanıcılarının özel indirim oranları ve ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilecekleri vurgulandı. Kombos Otomotiv Direktörü Serhan Kombos, MercedesCard projesini İş Bankası gibi köklü bir banka ile gerçekleştirmekten büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyerek İş Bankası’na teşekkür etti.

İmza töreni sonrası tüm İş Bankası Şubeleri’nden Mercedes Kart başvurularının alınmaya başlanacağı bilgisi verildi.