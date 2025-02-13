“Kıbrıs’ta Sağlık ve Eğitimde LGBTQ+ Eşitliği Konferansı” düzenleniyor

Kuir Kıbrıs Derneği, 21-22 Şubat 2025 tarihlerinde, ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de ¨Kıbrıs'ta Sağlık ve Eğitimde LGBTQ+ Eşitliği¨ konulu iki günlük konferans düzenleneceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, Kıbrıs’ın iki yanından LGBTQ+ örgütleri, Accept LGBTİ, Queer Collective ve Kuir Kıbrıs Derneği iş birliğinde organize edilen ve İngiltere Yüksek Komiserliği’nin desteği ile gerçekleştirilecek konferansta sağlık ve eğitim alanlarında LGBTQ+ eşitliği irdelenecek. Açıklamada, Birleşik Krallık’tan gelecek uzmanların, Birleşik Krallık’ta konuyla ilgili uygulamaları paylaşırken, yerel uzmanların da Kıbrıs’taki kritik meseleleri paydaşlarla tartışacağı ifade edildi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, konferansa ilgi gösterenlerin, bit.ly/LGBTEqualityinCyprus adresinden katılım formunun doldurulması gerektiği belirtildi.