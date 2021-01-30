“Kıbrıs’ta Federal Çözüm, işbirliği ve COVID 19 için koordinasyon”

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’a yönelik son kararında “federal çözüm”e desteğini yinelerken, Kıbrıs’ta liderlere ve toplumlara Covid-19 için işbirliği çağrısı da yaptı.

Adadaki tüm geçiş noktalarının açılması ve salgınla ortak mücadele mesajı verilen kararda, ayrıca, (Kapalı) Maraş için uluslararası kararlar hatırlatıldı.

Maraş’ın Birleşmiş Milletler kontrolünde yasal sakinlerine devri, 550 ve 789 sayılı kararlar bir kez daha BM Güvenlik Konseyi kararına yansıdı. BM Güvenlik Konseyi 29 Ocak’ta Kıbrıs’a yönelik oy birliği ile aldığı kararda, “Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme ulaşmanın” önemini hatırlattı.

İki toplumlu komitelere dikkat

Konsey liderleri, iki toplumlu teknik komitelerin etkin bir şekilde çalıştırılması için de uyardı. İki toplum arasında işbirliğinin artırılması ve yapıcı mesajlar verilmesi gereğine dikkat çekilen BM Güvenlik Konseyi kararında, “iki toplum arasında işbirliğini teşvik edilmesi” istendi. Kararda, yeşil hat ihlallerine de dikkat çekildi.

Geçiş noktaları açılsın

Konsey, liderleri adadaki tüm geçiş noktalarının yeniden açılması konusunda acilen anlaşmaya çağırırken, “COVID-19'un yayılmasını önlemek için etkili ve karşılıklı koordinasyon ayrıca işbirliği” çağrısı yaptı.