“Kıbrıs’ta ekonomi krizlere rağmen sağlıklı ve güçlü”

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, önceki yıllarda benimsenen ekonomik kalkınma modelinin çeşitlendirilmesinin, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı ekonomik krizin yönetilmesinde belirleyici olacağına inandığını ifade etti.

Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası'nın yıllık genel kurulunda konuşan Anastasiadis, hükümetin çeşitlendirilmiş politikasının merkezinde üniversite eğitimi, denizcilik, turizm, yüksek teknoloji, araştırma ve inovasyon ve yenilenebilir enerji kaynakları sektörlerinin geliştirilmesi olduğuna dikkat çekti.

Reformların hedefe yönelik uygulanmasına değinen Anastasiadis,, karşı karşıya kaldığı krizlere rağmen ekonominin sağlıklı ve güçlü olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda, %6 olarak tahmin edilen büyüme oranı, kamu borcunun azalması, işsizliğin azalması ve Kıbrıs Ekonomisinin kredi notunun sürekli olarak yükseltilmesinden özellikle bahsetti. "Kıbrıs Yarın" projesine atıfta bulunan Anastasiadis, bunun Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana en büyük reform ve kalkınma hareketi olduğunu ve modern bir Avrupa devleti için hükümetin mirası olduğunu söyledi.