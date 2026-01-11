“Kıbrıslılar olarak boynumuzu eğmeden dik durmak genetiğimizde var”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Hayalperest.

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Müzisyen/Gitarist ya da Yazar olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Bu kadar gürültü içinde insanın kendini kaybetmemesi. Topluma gerçekten dokunan işlerin parçası olmak ve bunları yönetmek. İnsanların tüketmekten çok üretebildiği alanların oluşmasına katkı sağlamak.

Kayıtsız kalamadığım şey… Umursamazlık ve ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ mentalitesine sahip insanlar…

En büyük pişmanlığım… Şu an verdiğim mücadeleye daha erken başlamamak.

En büyük sevincim… Yaptığım şeylerin insanlara ulaşıp onlara bir katkı sağladığını görmem.

Hayatımın dönüm noktası… Şiir yazabildiğimi keşfetmem ve ilk defa elime gitar almam.

Beni en çok etkileyen yazar… Friedrich Nietzsche

Başucumdaki kitap... Thus Spoke Zarathustra

En keyif aldığım müzik... L.A. Woman - The Doors

En son izlediğim film… Train Dreams

Kendim için son aldığım şey… Gitarım için bir pedal.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Üniversiteden beri giymediğim ama atmaya kıyamadığım, siyah ve soluk bir denim ceket.

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Plak, kitap veya müzik ile ilgili her şey

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Zaman zaman yeterince iyi olmadığımı düşünmem.

Kendimde beğendiğim özellik… Önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri gerçekleştirmek için yüzde yüzümü verebilmem.

Olmasa da olur… Gösteriş ve hava atma ‘kültürü’.

Olmazsa olmaz… Sanat, üretme ve dayanışma.

En iyi yaptığım yemek… Karidesli ve kırmızı pesto soslu makarna

Hayalimdeki dünya… Sosyal ve toplumsal devlet anlayışının benimsendiği, savaş suçlarının gerçekten yargılandığı evrensel bir hukuk düzeninin olduğu, insanın değerinin yaptığı işle değil varlığıyla ölçüldüğü ve her ülkenin kalıcı bir evrensel temel gelir uygulamasını hayata geçirdiği bir yer.

Aşk benim için… Karşılıklı anlayış, saygı, ve beraber gelişmeye ve değişmeye açık olma.

Onunla çok tanışmayı isterdim… Jim Morrison.

Görmek istediğim yer… New Orleans.

Mutlaka yapmak istediğim... 1967 model Mustang Shelby GT500 kiralayıp Kuzey ve Latin Amerika turunu çıkmak.

Son olarak söylemek istediklerim… Kendi mücadelenizi vermeyi asla bırakmayın. Kıbrıslılar olarak boynumuzu eğmeden dik durmak genetiğimizde var.