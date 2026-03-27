Kıbrıslı UWC Bursiyerleri, Brüksel’de incelemelerde bulundu

UWC AB Burs Programı katılımcı ve temsilcisi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum bursiyerler Brüksel'e üç günlük bir inceleme ziyaretinde bulundu.

Ziyarette katılımcılara Avrupa Birliği’nin çalışmaları aktarıldı.

Program yetkililerinden alınan bilgiye göre, program kapsamında Kıbrıs Türk halkına yönelik AB Yardım Programı hakkında oturumlar gerçekleştirildi; katılımcıların Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu ziyaretlerinde ise kararların Avrupa düzeyinde nasıl şekillendiğiyle ilgili bilgiler verildi.

Ziyaret sırasında DG REGIO tarafından düzenlenen UWC AB Burs Programı bilgilendirme oturumu da gerçekleştirildi.