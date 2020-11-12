Kıbrıslı Türk’e ait malı 65 bin Euro’ya satmaya çalıştı

61 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un, Limasol’da bulunan Kıbrıs Türk malıyla ilgili sahtekarlık yapmaktan tutuklandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 61 yaşındaki şahsın, sahte belge düzenleyerek söz konusu araziyi 40 ve 52 yaşındaki iki kişiye satmaya çalıştığını yazdı.

Gazete, söz konusu iki şahsın, 61 yaşındaki Kıbrıslı Rum’a 65 bin Euro ödediklerini, ancak dolandırıldıklarını anladıklarını ve polise şikayetçi olduklarını kaydetti.

Haberde, polis soruşturmasında, 61 yaşındaki şahsın söz konusu Kıbrıslı Türk malının satışında yetkili olmadığının ve satış için herhangi bir vekaletinin de bulunmadığının ortaya çıktığı belirtildi.