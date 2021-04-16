Kıbrıslı Türk gençlere 'Bölgesel Amatör Lig' önerisi

Kıbrıslı Türk gençler ve futbol kulüpleri dünyaya açılma hayali kurarken, ‘Türkiye Bölgesel Amatör Bal Ligi’nde mücadele etmeleri yönünde ortaya atılan öneri tartışma yarattı.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında “Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması” imzalanması için bir süredir çalışmalar sürüyor. Şu anda birkaç farklı sözleşme taslağı olduğu iddia edilirken, protokolün TC Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Spor Dairesi, Gençlik Dairesi, Eğitim ve Kültür Bakanlığı arasında 2021 yılını kapsayacak şekilde imzalanması planlanıyor.

Taslak protokolde “Çanakkale Milli Mücadele Kampı”, “Ortak Kültür Kampı” gibi kamplara kontenjan ayrılması, “Anadolu El Sanatları”nın yaygınlaştırılması gibi unsurlar öne çıkıyor.

Spor kısmında ise okul sporları faaliyetlerine yönelik maddeler, spor bilgi sistemi, genç bilgi sistemi ve sportif yetenek taraması projesi, federasyonların hakem gelişim seminerlerine katılımı, sportif tesislerin bakım ve onarımı gibi unsurlar da yer alıyor.

Şu anda taslak aşamasında olan, kamuoyunda birkaç farklı versiyonu bulunan anlaşmada futbol ile ilgili olarak eklenen bir madde ise takımların Türkiye Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) katılımı ile ilgili yer alıyor. Bu önerinin, özellikle ilgili federasyonların tepkisiyle kaldırıldığı da iddia edildi. Ancak, protokol taslağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

Söz konusu anlaşma gerek içeriği, gerekse yeniden bir ofis açılımının gündemde olması nedeniyle tartışmaları beraberinde getirdi.

Ülkemize GSB Yurtdışı Koordinasyon Ofisi kurulacak

“Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması”na göre ülkemizde GSB Yurtdışı Koordinasyon Ofisi’nin kurulması, aynı şekilde talep gelmesi halinde de ülkemizde spordan sorumlu bakanlığın Türkiye’de benzer nitelikte ofis kurması düşünülüyor.

Benzer bir durum 2019 yılında da yaşanmış, Koordinasyon Ofisi kurulması yine gündeme gelmiş, Reddediyoruz Platformu’nun protestoları sonrasında Anayasa Mahkemesi tarafından kurulması engellenmişti.

Kamplara kontenjan verildi

Anlaşmanın içeriğine göre gençlik ve spor, ayrı ayrı değerlendirilerek işbirliği faaliyetleri maddeler halinde sıralandı. Gençlik alanında işbirliği faaliyetlerinin maddeleri arasında ülkemizde düzenlenecek kamplar için liderlik eğitimi, Türkiye’den gelecek 20 kişilik kamp lideri ekibi tarafından verilecek. Türkiye’den “Çanakkale Milli Mücadele Kampı”na katılım için 3000 bin kontenjan, yine “Ortak Kültür Kampı” ve “Ulusal Kamplar” için 500 kontenjan ayrıldığı belirtiliyor. Lider değişim programları, ülkemizdeki Gençlik Dairesi personeline eğitimler gibi konuların yer aldığı maddelerde Anadolu el sanatlarına ilgi duyan gençlerin bu projeye dahil edilmesi maddesinin yer aldığı çeşitli 15 maddede bulunuyor.

Spor alanındaki maddeler

Spor alanındaki işbirlikleri maddelerinde mevcut işbirliklerinin ilerletilmesi ve yenilerinin kurulmasına devamla okul sporları ve federasyonlarla ilgili 11 madde mevcut.

Okul sporları faaliyetlerine yönelik tecrübe değişimi ve işbirliğine önem verilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda masa tenisinin yaygınlaştırılması için malzeme yardımı, beden eğitimi öğretmenlerine hizmet içi eğitim düşünülen anlaşmada spor federasyonlarının Türkiye’deki federasyonların hakem gelişim seminerlerine katılımı, Türkiye’de düzenlenecek uluslararası etkinliklere katılım gibi maddeler yer alıyor.

Spor Bilgi Sistemi, Genç Bilgi Sistemi ve Sportif Yetenek Taraması Projesi de anlaşma içeriğinde yer alan diğer bir kısım olarak görülüyor. Ayrıca mevcut tesislerin bakım ve onarımı, yenileri için projeler de anlaşmanın içeriğinde yer alıyor.

Takımlarımızın Bölgesel Amatör’e katılımı maddesi

Taslak anlaşmada yer alan maddelerden bir tanesi de “KKTC Futbol liglerinde şampiyon olan takımların, Türkiye BAL (Bölgesel Alt Ligleri)'de müsabakalara çıkabilmeleri ile ilgili istişarelere devam edilecektir” maddesiydi. Bu çerçevede ülkemiz takımlarının Türkiye’nin en alt liglerinden olan Bölgesel Amatör Lig’e katılması maddesi de anlaşmada yer aldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre taslak aşamasında olan anlaşmadan bu maddenin çıkarılması istendi.

Futbolun geçmişinin yer alacağı sergi

Bundan ayrı olarak “KKTC' de Futbol geçmişinin araştırılması, tarihi nitelikte bilgi ve belgelerin toplanması, hatıraların gençlerin ve gelecek kuşakların ilgisine sunulması amacıyla bir sergi alanı oluşturulmasına çalışılacaktır” maddesi anlaşmada yer alıyor.

Spor Dairesi Eski Müdürü Alkan Değirmencioğlu:

“Bizim idari makamlarımız, yani Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve spordan sorumlu bakanlığımız bu anlaşmanın neresinde olacak?”

Spor Dairesi eksi müdürü Alkan Değirmencioğlu söz konusu anlaşma ile ilgili yaptığı değerlendirmede, anlaşmanın çok aceleye getirilerek yanlış kararlar veya uygulamalarla yürürlüğe konulmasının ilerde çok sıkıntılar doğuracağı görüşünü belirtti.

Anlaşmanın farklı versiyonlarının mevcut oluşunu bir tür “nabız yoklama” olarak nitelendiren Değirmencioğlu, anlaşmada yer alan bazı maddelerin “halen yürütülen bazı faaliyetlerin tekrarı” olduğunu söyledi.

Müdürlüğü döneminde spor bilgi sistemi ile ilgili Türkiye’den bir ekibin gelerek kendilerine sunum yaptığını anlatan Değirmencioğlu, taslakta, buna benzer olumlu gelişimlerin de yer aldığını belirtti.

Geçmişte tepki çeken Koordinasyon Ofisi konusunun anlaşmada değişikliğe uğramış şekilde sadece ofis olarak yer aldığını söyleyen Değirmencioğlu, anlaşmada net içeriklerin olmadığını ifade etti.

“Makamlarımız anlaşmanın neresinde olacak?”

Değirmencioğlu, “Bizim idari makamlarımız, yani Spor Dairesi, Gençlik Dairesi ve spordan sorumlu bakanlığımız bu anlaşmanın neresinde olacak?” sorusunu sorarken, “Nasıl bir yönetim şekli olacak? İdari bakımdan nerede olacakları belli değil” dedi.

“Anlaşmanın çok aceleye getirerek yanlış kararlar veya uygulamalarla yürürlüğe konulması ilerde çok sıkıntılar doğurur diye düşünüyorum” diyen Değirmencioğlu, “Bunu spor kamuoyunda ve kendi içimizde çalışılması ve olacaksa ülke gençliğinin önünü açacak şekilde olmasını arzularım” ifadelerini kullandı.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek:

“Doğru değerlendirilirse olumlu faydaları olur”

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, “Gençlik ve Spor Alanı’nda İşbirliği Anlaşması”nın doğru değerlendirilirse olumlu faydaları olacağını söyledi. Tek, anlaşma içeriğinde sıkıntılı bir durumun olması halinde de konuşulup olumlu anlamda değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. “Böyle bir katkı ve desteğin ülke sporuna özellikle altyapı anlamında faydalı olacağına inanıyorum” diyen Tek, “Doğru değerlendirilmesi halinde anlaşmanın faydalı olacağına inanıyorum” görüşünü yineledi.

Anlaşmanın “işbirliği” içerdiğini, yetki devri anlamına gelmediğini söyleyen Tek, “Böyle bir durum kabul edilemez” dedi.

Ülkemizde bu yönde ilk veya tek yapılan anlaşmanın bu olmadığını anlatan Fuat Tek, “Farklı yapılarda da işbirlikleri vardır. Doğru kontrollerle doğru sonuçlar getirecektir. İki ülke arasında işbirliğinin karşılıklı iyi niyetle amaca yönelik sürdürülmesi ve takip edilerek doğru kontrol edilmesi halinde faydalı olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.