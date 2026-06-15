Kıbrıslı Rumlar Hristodulidis’in seçimlere müdahale ettiği kanısında

Kıbrıs’ın güneyinde 30 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen bir ankete göre katılımcılar, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in milletvekilliği seçimlerine müdahalede bulunduğu görüşünü ortaya koydu.

Politis gazetesi, 30 Mayıs 10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete katılan 805 kişinin yüzde 45’inin Hristodulidis’in milletvekilliği seçimlerine müdahil olduğunu ve bazı partileri desteklediği görüşünü ortaya koyduğunu aktardı.

Katılımcıların yüzde 37’si Hristodulidis’in tarafsız kaldığına inandıklarını belirtirken, yüzde 18’lik bir kesim ise soruyu yanıtsız bıraktı.

Yine aynı ankete göre katılımcıların yüzde 50’si Hristodulidis’in milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarından memnun olduğunu düşündüklerini dile getirirken, yüzde 30’luk bir kesim ise memnun olmadığını düşündükleri ifade etti.