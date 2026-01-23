Kıbrıslı liderler 28 Ocak'ta görüşüyor

Brüksel ziyaretini tamamlayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín, 26–29 Ocak tarihleri arasında Kıbrıs’a geliyor.

BM'den yapılan açıklamaya göre Holguin, ziyareti kapsamında önce muzakereciler, ardından başbaşa Kıbrıslı liderler ve son olarak her iki liderin katılacağı ortak bir toplantı düzenleyecek.

Açıklamaya göre 26 Ocak’ta, Kıbrıslı liderlerin müzakerecileriyle bir araya gelecek olan Holguín, 27 Ocak’ta ise liderlerle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

28 Ocak’ta ise Kıbrıslı liderler, Maria Angela Holguín’in ev sahipliğinde ortak bir toplantı yapacak.

BM'den yapılan açıklamaya göre bu görüşme, liderlerin 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantının devamı niteliğini taşıyacak.