“Kıbrıs’ın yarısı yurt dışında yaşıyor”

Güney basınında bugün yer alan bir haberde yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumların rakamına yer verildi.

Fileleftheros gazetesi “İkinci Bir Kıbrıs, Kıbrıs Dışında Yaşıyor” başlıklı haberinde Kıbrıs’ın yarısının yurt dışına taşındığını ve 650 bin ile 760 bin civarında Kıbrıslının yurt dışına göç ettiğini veya yurt dışında yaşadığını yazdı.

Kıbrıslı Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiyu’nun ilgili sorusuna yanıtında söz konusu unsurları ortaya koyduğunu yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nüfusunun 923 bin civarında olduğunu ve bunların yalnızca 719 bin 252’sinin “Kıbrıslı” olduğunu belirtti.

Kıbrıs dışında 700 binden fazla Kıbrıslının yaşadığının tahmin edildiğini de kaydeden gazete, Birleşik Krallık'ta 350-450 bin, ABD’de 70-80 bin, Avustralya ve Yeni Zelanda’da 80 bin, Yunanistan’da 70 bin, Avrupa’nın geriye kalanında 5 bin, Kanada’da 35 bin, Kuzey Afrika’da 35 bin, geriye kalan Afrika ülkelerinde ise 5 bin Kıbrıslı'nın yaşadığını ekledi.