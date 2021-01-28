Kıbrıs'ın kuzeyinde düşünce özgürlüğüne Avrupalı vekillerden destek

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 6 Kıbrıslı üyesi, Kıbrıslı Türk gazetecilere Türkiye devletine hakaret suçlamasıyla açılan yeni davalarla ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na ortak bir yazılı soru önergesi sundu.

AP milletvekili Demetris Papadakis'in milletvekilleri Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, George Georgiou, Niyazi Kızılyürek ve Costas Mavrides ile ortaklaşa yayınladıkları basın açıklamasında, kuzeyde, Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderinin seçilmesi sürecinde, sosyal ağlarda yayımladıkları yazılarda ve eleştirilerde Türkiye devletine "hakaret ettikleri gerekçesiyle" Kıbrıslı Türk gazetecilere karşı yeni davalar açıldığını belirttiler.

Basın açıklamasında, bunun Ankara'nın gazetecileri ve ilerici Kıbrıslı Türkleri susturma ve sindirme girişimi olup, tüm vatandaşların düşünce ve ifade özgürlüğü haklarının ihlali olduğu vurgulandı.

Bu gelişmeler ışığında altı Kıbrıslı AP milletvekili, Avrupa Komisyonu'nun bu olaylardan haberdar olup olmadığını ve Kıbrıs'ın Türk işgali altındaki bölgelerinde AB vatandaşı olan gazetecileri korumak için hangi önlemleri almaya istekli olduğu yönünde soru önergesi sundu.