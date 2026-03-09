 "Kıbrıs’ın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir”

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü’nde düzenlenen üçlü basın toplantısında, Kıbrıs’ın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Basın toplantısına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de katıldı.

Hristodulidis konuşmasına, Macron ve Mitsotakis’in ziyaretinin önemine dikkat çekerek başladı.

“Bugünkü varlığınız Kıbrıs ve tüm Avrupa için büyük önem taşıyor” diyen Hristodulidis, Kıbrıs halkı adına iki lidere teşekkür etti. “Talebime verdiğiniz hızlı yanıt ve sunduğunuz somut ve anlamlı destek için Kıbrıs halkı adına teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Hristodulidis, Kıbrıs’ın güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği anlamına geldiğini belirterek, bölgedeki gelişmelerin Avrupa’yı doğrudan etkilediğini söyledi.

“Orta Doğu’da yaşanan her şey daha geniş sonuçlar doğurur ve Avrupa’yı doğrudan etkiler; güvenliği, göç hareketlerini ve istikrarı etkiler” dedi.

Fransa’nın Kıbrıs için güçlü bir stratejik ortak olduğunu vurgulayan Hristodulidis, Fransa donanmasına ait Kimon (F-601) fırkateyninin adının da sembolik bir anlam taşıdığını belirtti.

“‘Kimon’ fırkateyninin adının, Kıbrıs’la doğrudan bağlantılı olan Yunanistan’ın en büyük amirallerinden birinin adını taşıması özellikle semboliktir” diyen Hristodulidis, Fransa’nın Kıbrıs için güçlü bir stratejik ortak olduğunu yineledi.

Hristodulidis ayrıca İspanya ve İtalya halklarına da teşekkür ederek, bu ülkelerin desteğinin Avrupa dayanışmasının somut bir örneği olduğunu söyledi.

“Yunanistan, Fransa, İtalya ve İspanya Avrupa dayanışmasının ne anlama geldiğini gösteriyor” ifadelerini kullanan Hristodulidis, bu destek sayesinde Doğu Akdeniz’de güvenliğin güçlendirildiğini belirtti.

Kıbrıs’ın askeri operasyonlara katılmadığını da vurgulayan Hristodulidis, “Herhangi bir askeri operasyona dahil olmuyoruz. Rolümüz tamamen insani niteliktedir” dedi.

Kıbrıs’ın savaşın ne anlama geldiğini çok iyi bildiğini ifade eden Hristodulidis, “Savaşın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Biz işgalin mağduruyuz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda Avrupa’nın birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Hristodulidis, “Açık bir mesaj gönderiyoruz: Avrupa güvenliği, istikrarı ve barışı sağlamak için birlik içinde duruyor. Böyle zamanlarda birlik Avrupa’nın gücüdür” dedi.

“Kıbrıs yalnız değildi, asla da yalnız kalmayacak”

“Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya saldırıdır”