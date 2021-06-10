Kıbrıs’ın güneyinde 68 plajda mavi bayrak dalgalanıyor

Kıbrıs’ın güneyinde, Paralimni ’den Chrisohou Körfezine kadar uzanan sahil boyundaki 68 plajda mavi bayrak dalgalanıyor. Limasol Marinası da yine aynı görüntüye sahip.

Mavi bayrak töreni perşembe günü Neo Chorio’da gerçekleşti. Mavi bayrakları yerel yönetim temsilcilerine veren Tarım, Kırsal kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, son günlerde Kıbrıs sahilleri ile ilgili iyi haberler geldiğini söyledi.

Kıbrıs’ın plajlarıyla ilgili tüm Avrupa talimatlarını yerine getirmesiyle elde ettiği sahil kalitesi için Avrupa’daki ilk sıradan sonra Kıbrıs bu defa da uluslararası alanda mavi bayraklarla yine ilk sırada geliyor. Bakan Kadis, Kıbrıs’ın bu kurum tarafından ödüllendirilen en yüksek yoğunluklu sahillere sahip olduğunu söyledi.

Bakan, bu kurum aracılığıyla, sahillerin kalitesi dışında yüzenlerin güvenliği, çevre duyarlılığı gibi bir dizi parametrenin daha incelendiğini ve toplam 33 kriter içerdiğini açıkladı.

En çok mavi bayrak alan bölgeler: Ayia Napa belediyesi 15, Paralimni belediyesi 12 , Ayios Tychonas 7 ve Baf 6.