Kıbrıs’ın cazcıları 11.kez Limasol’da bir araya geliyor

Murat OBENLER

Kıbrıs adasının en büyük caz buluşması olan ve hem cazseverlerle caz müzisyenleri hem de Avrupa’dan caz organizatörleri ve caz profesyonelleri ile Kıbrıslı cazcıların buluştuğu yegane platform olan Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterisi bu yıl 11. kez yine Limasol’da gerçekleşecek.

10 grup yeni çalışmalarını ilk kez sunacak

Kültür Bakanlığı Yardımcılığı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi Başkanlığı ve Rialto Tiyatrosu’nun ortak organizasyonunda 6,7 ve 8 Aralık tarihlerinde Limasol'daki Rialto Tiyatrosu'nda yapılacak 11. Kıbrıs Caz ve Dünya Müziği Gösterimi’ne 3 günde 60'ın üzerinde müzisyenden oluşan 14 grup katılacak. 10 grup yeni çalışmalarını RIALTO Tiyatrosu'nda sunarken 4 grup da tiyatronun yanındaki paralel etkinliklerde sahne alacak.

Her yıl olduğu gibi Kıbrıs müzik sahnesini tanımak ve iletişim kurmak amacıyla yabancı festival organizatörleri ve uluslararası müzik endüstrisinden profesyoneller de Showcase'e davet edildi. Etkinlşik ile Kıbrıslı sanatçıların yurtdışındaki uluslararası festival ve organizasyonlara katılmaya davet edilmesi, böylece sanatçıların deneyim ve pratiklerinin uluslararası düzeyde paylaşılması için bir platform yaratılması amaçlanıyor.

Festivalin Yunanistan, Rodos, Çekya ve Polonya’dan konukları var

Bu yılki etkinliğe Antonis Zouganelis (Atina Caz Festivali Sanat Yönetmeni), Vangelis Aragiannis – (Syros Caz Festivali Sanat Yönetmeni), Dimitris Vasilakis – (Rodos ve Güney Ege Caz Festivali Sanat Yönetmeni), Matya Hradil – (Çek Müziği Crossroads'un Sanatçı Prodüksiyonu), Witold Wnuk – (Summer Jazz Sanat Yönetmeni/Cracovia Müzik/ Muzykauwnuka Yönetmeni) ve Giorgos Mitropoulos- (Euronews Kültür Editörü) konuk olarak katılacak.

Biletler : €10 / 8 ( €20 - 3 GÜN PASS BİLET)

Box-office : 77 77 77 45 / E-biletler: www.rialto.com.cy

BİLGİ-BİLET : www.cyprusjazzworldmusicshowcase.com, www.rialto.com.cy

Facebook : Cyprus Jazz & World Music Showcase

Instagram : cyjazzandworldmusicshowcase

PROGRAM

6 ARALIK CUMA

@Rialto Theatre, 19:00

Mr.Wilson

The Gandalfinis

NUMINA

Krúe

@ Paralel etkinlik, 22:00

Burek duo

Sis I cracked my head open

Gece Jam Session ile sürecek

7 ARALIK CUMARTESİ

@ Rialto Theatre, 19:00

Michalis Kouloumis Quartet

Ioanna Troullidou

Ermis Michail Quartet

The Kicker Band

@ Paralel etkinlikler, 22:00

OGMIOS

Alexandros Adam Quartet

Gece Jam Session ile sürecek

8 ARALIK PAZAR

@ Rialto Theatre, 19:00

Nabuma

MorFarm Big Band Co.

Gece Jam Session ile sürecek