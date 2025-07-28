Kıbrıs’ın %1,3'ü yandı

Geçtiğimiz hafta Limasol bölgesinde çıkan yangında Kıbrıs adasının %1,3'ü yandı.

Yangın sadece biyolojik çeşitliliği değil, aynı zamanda toparlanması onlarca yıl sürecek ekosistemleri de etkiledi.

Eratosthenes Mükemmeliyet Merkezi'nin yeni analizine göre, yangının toplam 120,7 km²'lik bir alanı yaktığı tahmin ediliyor.

Kıbrıs'ın toplam yüzölçümünün 9.251 km² olduğu düşünüldüğünde, yanan alan adanın toplam yüzölçümünün yaklaşık %1,3'üne denk geliyor.

Bu kaybın, "sadece bölgenin biyolojik çeşitliliğini ve doğal mirasını değil, aynı zamanda toparlanması onlarca yıl süren ekosistemleri de etkilediğini" belirtiyor.

Söz konusu tahmin, PlanetScope takımyıldızından gelen yüksek çözünürlüklü uydu verilerine dayandırılıyor.